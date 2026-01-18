हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्मिथ की तरह सिंगल न ले खिलाड़ी तो कहां कंप्लेंट कर सकता है दूसरा प्लेयर? जानें ICC के नियम

स्मिथ की तरह सिंगल न ले खिलाड़ी तो कहां कंप्लेंट कर सकता है दूसरा प्लेयर? जानें ICC के नियम

Babar Azam Steve Smith Controversy: अगर कोई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ की तरह सिंगल नहीं लेता, तो दूसरा बल्लेबाज शिकायत कर सकता है कि नहीं. आइए इसका जवाब भी सीधे तौर पर समझ लेते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 18 Jan 2026 01:25 PM (IST)
क्रिकेट में एक रन कई बार मैच की दिशा बदल देता है, लेकिन जब एक बल्लेबाज जानबूझकर आसान सिंगल लेने से मना कर दे और उसका खामियाजा दूसरे खिलाड़ी को आउट होकर भुगतना पड़े, तो सवाल उठना लाजमी है. बिग बैश लीग में स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के बीच हुआ वाकया इसी बहस को जन्म दे गया. क्या यह सिर्फ रणनीति है या खेल भावना के खिलाफ? और ऐसे हालात में ICC के नियम क्या कहते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं.

बिग बैश लीग का विवाद कैसे शुरू हुआ?

शुक्रवार को बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के खिलाफ 190 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टीव स्मिथ और बाबर आजम ने पहले विकेट के लिए 141 रन जोड़े. स्मिथ तेजी से रन बना रहे थे, जबकि बाबर का स्ट्राइक रेट धीमा रहा. इसी दौरान एक ऐसा मौका आया, जब स्मिथ ने आराम से लिया जा सकने वाला सिंगल लेने से मना कर दिया. अगली ही गेंद पर बाबर आउट हो गए और गुस्से में उन्होंने बाउंड्री लाइन पर बल्ला मार दिया. यहीं से सवाल उठा कि अगर एक बल्लेबाज सहयोग न करे, तो दूसरा खिलाड़ी क्या कर सकता है?

क्या सिंगल न लेना नियमों का उल्लंघन है?

क्रिकेट के नियमों के मुताबिक सिंगल न लेना अपने आप में कोई अपराध नहीं है. यह बल्लेबाज की रणनीति का हिस्सा माना जाता है. ICC के नियम यह मानते हैं कि हर खिलाड़ी को अपनी बल्लेबाजी शैली और सोच के मुताबिक खेलने की आजादी है. इसलिए सीधे तौर पर कोई बल्लेबाज यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसका साथी रन क्यों नहीं ले रहा है. 

अंपायर से कब बात की जा सकती है?

हालांकि अगर कोई खिलाड़ी बार-बार जानबूझकर सिंगल लेने से मना करता है और इससे खेल भावना को नुकसान पहुंचता दिखे, तो दूसरा बल्लेबाज अंपायर से बात कर सकता है. अंपायर उस स्थिति को नोटिस करते हैं और अगर उन्हें यह व्यवहार अनुचित लगता है, तो वे ‘डेड बॉल’ कॉल कर सकते हैं. यह फैसला पूरी तरह अंपायर के विवेक पर निर्भर करता है.

टीम के अंदर समाधान का रास्ता

मैच के दौरान या उसके बाद खिलाड़ी अपने साथी से सीधे बात कर सकता है. इसके अलावा वह कोच या टीम मैनेजमेंट को भी इस बारे में बता सकता है. अक्सर ऐसी बातें टीम मीटिंग में उठाई जाती हैं ताकि भविष्य में तालमेल बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि बल्लेबाजी साझेदारी में भरोसा और समझ सबसे अहम होती है. 

ICC की आचार संहिता क्या कहती है?

ICC की कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अगर कोई व्यवहार खेल भावना के खिलाफ माना जाता है, तो उसे ‘अनुचित व्यवहार’ की श्रेणी में रखा जा सकता है. अंपायर इस घटना की रिपोर्ट मैच रेफरी को भेजते हैं. इसके बाद रेफरी जांच करता है कि मामला किस स्तर का उल्लंघन है.

क्या हो सकती है सजा?

अगर मामला लेवल 1 का माना गया, तो खिलाड़ी पर मैच फीस का कुछ हिस्सा जुर्माने के रूप में लग सकता है. गंभीर मामलों में जुर्माना बढ़ सकता है या मैचों का प्रतिबंध भी लग सकता है. हालांकि सिर्फ सिंगल न लेने पर सीधे बैन लगना बहुत दुर्लभ है, जब तक उसमें जानबूझकर अनफेयर प्ले साबित न हो.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 18 Jan 2026 01:25 PM (IST)
Steve Smith Babar Azam ICC Cricket Rules Babar Azam Steve Smith Controversy Umpire Role ICC
Embed widget