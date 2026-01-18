हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAl Nahyan India Visit: कितनी दौलत के मालिक हैं UAE के राष्ट्रपति अल-नाहयान? 700 गाड़ियां, 8 प्राइवेट प्लेन, 4000 करोड़ का महल और...

Al Nahyan India Visit: कितनी दौलत के मालिक हैं UAE के राष्ट्रपति अल-नाहयान? 700 गाड़ियां, 8 प्राइवेट प्लेन, 4000 करोड़ का महल और...

Al Nahyan India Visit: यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान सोमवार को भारत आने वाले हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि उनके पास कितनी संपत्ति है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 18 Jan 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

Al Nahyan India Visit:  संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान सोमवार को भारत आने वाले हैं. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध और मजबूत होंगे. इसी बीच आइए जानते हैं कि यूएई के राष्ट्रपति की संपत्ति कितनी है.

दुनिया के सबसे अमीर शासक परिवारों में से एक 

अल्लाह नाहयान परिवार अबू धाबी का शासक वंश और यूएई का सबसे प्रभावशाली परिवार है. ग्लोबल संपत्ति के अनुमानों के मुताबिक इस परिवार की कुल नेटवर्थ लगभग 335.9 बिलियन डॉलर है. यह लगभग 28 लाख करोड़ के बराबर है. यह चौंका देने वाली संपत्ति इस परिवार को दुनिया के सबसे अमीर शाही परिवारों में शामिल करती है. 

4000 करोड़ से ज्यादा का महल 

यूएई के राष्ट्रपति अबू धाबी में एक शानदार राष्ट्रपति महल कासर अल वतन में रहते हैं. यह लगभग 94 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में कथित तौर पर लगभग 4078 करोड़ रुपये का खर्च आया. इसमें 1000 से ज्यादा कमरे, बड़े-बड़े हॉल और दुनिया का सबसे बड़ा झूमर है, जो 3.5 लाख से ज्यादा क्रिस्टल से बना है. 

700 से ज्यादा गाड़ियों का शानदार कार कलेक्शन 

इस परिवार की संपत्ति के सबसे ज्यादा चर्चित पहलुओं में से एक है उनका 700 से ज्यादा लग्जरी और दुर्लभ कारों का कलेक्शन. इसमें दुनिया की कुछ सबसे एक्सक्लूसिव गाड़ियां शामिल है. जैसे कई बुगाटी वेरॉन, कस्टमाइज्ड लैंबॉर्गिनी, रोल्स-रॉयस और यहां तक की दुनिया की सबसे बड़ी एसयूवी भी. इसे खास तौर पर शाही परिवार के लिए ही बनाया गया है. 

आठ प्राइवेट जेट 

अल नाहयान के पास काम से कम आठ प्राइवेट विमान हैं. इनमें बोइंग 747-400 और बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर जैसे हाई एंड मॉडल शामिल हैं. इन जस्ट को अक्सर उड़ने वाला महल कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें कॉन्फ्रेंस रूम, बैडरूम, स्पा, लग्जरी बाथरूम और एडवांस्ड सुरक्षा प्रणालियां हैं.

याट, फुटबॉल क्लब और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 

अल नाहयान परिवार के पास दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे महंगी सुपर याट है जिसमें 'A+' और  'Blue' जैसे जहाज शामिल है. इनमें से कम से कम एक याट की कीमत 5000 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है. इन लग्जरी संपत्तियों के अलावा परिवार के पास बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी हैं. वे मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के मालिक हैं. इसी के साथ उन्होंने स्पेस एक्स और रिहाना के फैशन ब्रांड फेंटी के साथ कई बड़े ग्लोबल ब्रांडों और कंपनियों में निवेश किया हुआ है.

तेल की दौलत और ग्लोबल रियल एस्टेट साम्राज्य 

इस परिवार की दौलत की नींव ऊर्जा संसाधनों में है. अबू धाबी दुनिया के तेल भंडार का लगभग 6% नियंत्रित करता है. इससे भारी मात्रा में लंबे समय तक राजस्व मिलता है. तेल के साथ-साथ परिवार के पास लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और बाकी ग्लोबल शहरों में अरबों डॉलर की रियल एस्टेट संपत्ति है.

ये भी पढ़ें: क्या ग्रीनलैंड में भी रहते हैं हिंदू और मुस्लिम, जानें यहां किसकी आबादी सबसे ज्यादा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 18 Jan 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Al Nahyan Family Al Nahyan Wealth UAE President Assets
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PHOTOS: पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेला 2026: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा
माघ मेला 2026: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
Advertisement

वीडियोज

Superfast News: सुबह की बड़ी खबरें | PM Modi | Manikarnika Ghat | Maharashtra New Mayor | ABP News
AI Startups के लिए Budget 2026 कैसे Game-Changer हो सकता है | Paisa Live
Manikarnika Ghat News: मणिकर्णिका घाट सरकार की सफाई पर मायावती ने किए ये सवाल | Varanasi | ABP
Infosys–TCS–HCL पर Labour Code का असर | ₹4,373 करोड़ का झटका | Paisa Live
1 April 2026 से Mutual Funds बदल जाएंगे | SEBI के नए Rules Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PHOTOS: पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेला 2026: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा
माघ मेला 2026: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
बॉलीवुड
धर्मेंद्र हाउस होगा और बड़ा, सनी-बॉबी देओल जोड़ रहे हैं जुहू के 60 करोड़ के बंगले में नया फ्लोर
धर्मेंद्र हाउस होगा और बड़ा, सनी-बॉबी देओल जोड़ रहे हैं जुहू के 60 करोड़ के बंगले में नया फ्लोर
विश्व
ग्रीनलैंड को लेकर भड़के ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया 10% टैरिफ, अब यूरोपीय यूनियन ने उठाया बड़ा कदम, अमेरिका की बढ़ेंगी मुश्किलें
ग्रीनलैंड को लेकर भड़के ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया टैरिफ, अब EU ने उठाया बड़ा कदम, US की बढ़ेंगी मुश्किलें
शिक्षा
कब आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड, रोल नंबर हुए जारी
कब आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड, रोल नंबर हुए जारी
हेल्थ
One-Sided Workout: एक ही मसल की एक्सरसाइज करना कितना खतरनाक, रीढ़ की हड्डी पर कितना पड़ता है असर?
एक ही मसल की एक्सरसाइज करना कितना खतरनाक, रीढ़ की हड्डी पर कितना पड़ता है असर?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget