Al Nahyan India Visit: संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान सोमवार को भारत आने वाले हैं. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध और मजबूत होंगे. इसी बीच आइए जानते हैं कि यूएई के राष्ट्रपति की संपत्ति कितनी है.

दुनिया के सबसे अमीर शासक परिवारों में से एक

अल्लाह नाहयान परिवार अबू धाबी का शासक वंश और यूएई का सबसे प्रभावशाली परिवार है. ग्लोबल संपत्ति के अनुमानों के मुताबिक इस परिवार की कुल नेटवर्थ लगभग 335.9 बिलियन डॉलर है. यह लगभग 28 लाख करोड़ के बराबर है. यह चौंका देने वाली संपत्ति इस परिवार को दुनिया के सबसे अमीर शाही परिवारों में शामिल करती है.

4000 करोड़ से ज्यादा का महल

यूएई के राष्ट्रपति अबू धाबी में एक शानदार राष्ट्रपति महल कासर अल वतन में रहते हैं. यह लगभग 94 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में कथित तौर पर लगभग 4078 करोड़ रुपये का खर्च आया. इसमें 1000 से ज्यादा कमरे, बड़े-बड़े हॉल और दुनिया का सबसे बड़ा झूमर है, जो 3.5 लाख से ज्यादा क्रिस्टल से बना है.

700 से ज्यादा गाड़ियों का शानदार कार कलेक्शन

इस परिवार की संपत्ति के सबसे ज्यादा चर्चित पहलुओं में से एक है उनका 700 से ज्यादा लग्जरी और दुर्लभ कारों का कलेक्शन. इसमें दुनिया की कुछ सबसे एक्सक्लूसिव गाड़ियां शामिल है. जैसे कई बुगाटी वेरॉन, कस्टमाइज्ड लैंबॉर्गिनी, रोल्स-रॉयस और यहां तक की दुनिया की सबसे बड़ी एसयूवी भी. इसे खास तौर पर शाही परिवार के लिए ही बनाया गया है.

आठ प्राइवेट जेट

अल नाहयान के पास काम से कम आठ प्राइवेट विमान हैं. इनमें बोइंग 747-400 और बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर जैसे हाई एंड मॉडल शामिल हैं. इन जस्ट को अक्सर उड़ने वाला महल कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें कॉन्फ्रेंस रूम, बैडरूम, स्पा, लग्जरी बाथरूम और एडवांस्ड सुरक्षा प्रणालियां हैं.

याट, फुटबॉल क्लब और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट

अल नाहयान परिवार के पास दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे महंगी सुपर याट है जिसमें 'A+' और 'Blue' जैसे जहाज शामिल है. इनमें से कम से कम एक याट की कीमत 5000 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है. इन लग्जरी संपत्तियों के अलावा परिवार के पास बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी हैं. वे मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के मालिक हैं. इसी के साथ उन्होंने स्पेस एक्स और रिहाना के फैशन ब्रांड फेंटी के साथ कई बड़े ग्लोबल ब्रांडों और कंपनियों में निवेश किया हुआ है.

तेल की दौलत और ग्लोबल रियल एस्टेट साम्राज्य

इस परिवार की दौलत की नींव ऊर्जा संसाधनों में है. अबू धाबी दुनिया के तेल भंडार का लगभग 6% नियंत्रित करता है. इससे भारी मात्रा में लंबे समय तक राजस्व मिलता है. तेल के साथ-साथ परिवार के पास लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और बाकी ग्लोबल शहरों में अरबों डॉलर की रियल एस्टेट संपत्ति है.

