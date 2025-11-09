ताजमहल में गलती से भी मत ले जाना ये चीजें, तुरंत जेल में बंद कर देगी पुलिस

ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध के कई मामले सामने आ चुके हैं. जिनमें कई बार कुछ लोग ताजमहल में ऐसी चीज भी ले जाते हुए पकड़े गए हैं जो वहां प्रतिबंधित है. हालांकि ताजमहल में प्रवेश के लिए सख्त नियम और प्रतिबंध लागू है, फिर भी कई लोग प्रतिबंधित चीजें ताजमहल में ले जाते हुए पकड़े गए हैं. ऐसे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और सुरक्षा एजेंसियों ने ताजमहल की सुरक्षा और पर्यटकों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए ताजमहल से जुड़े नियमों को कड़ा रखा है. अधिकारी बताते हैं कि जिन वस्तुओं पर रोक है उन्हें लेकर जाने पर न सिर्फ ताजमहल में प्रवेश के लिए मना किया जाएगा, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है ‌. ऐसे में अगर आप भी ताजमहल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वहां जाने से पहले ताजमहल में प्रतिबंधित चीजों के बारे में जान लें. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ताजमहल में गलती से भी कौन सी चीज नहीं ले जानी चाहिए , नहीं तो पुलिस जेल में बंद कर देगी.

ताजमहल में इन चीजों पर पूरी तरह बैन

ताजमहल में हथियार, चाकू ,विस्फोटक या उनके जैसे दिखने वाले रिप्लिका आइटम पर पूरी तरह बैन है. ‌

इसके अलावा दीयासलाई, लाइटर, पेट्रोल या कोई भी ज्वलनशील चीजें भी ताजमहल में नहीं ले जा सकते हैं.

बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सिगार और ई सिगरेट जैसी चीजें भी ताजमहल में प्रतिबंधित है.

ताजमहल में खाने-पीने की कोई भी वस्तु या ट्रेटा पैक में ड्रिंक भी प्रतिबंधित है.

यहां पर शराब, नशीली दवाएं या प्रतिबंधित पदार्थ ले जाना भी पूरी तरह से बैन है.

इसके अलावा ताजमहल में धार्मिक सामग्री, फूल, मालाएं और अगरबत्तियों जैसी चीज ले जाने पर भी प्रतिबंध है.

वहीं ताजमहल में बड़े बैग, बैग पैक, लैपटॉप, कैमरा स्टैंड और ट्राइपॉड ले जाने पर भी सख्त नियम लागू है.

इसके अलावा ताजमहल में टॉर्च, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, प्रोफेशनल वीडियो कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध है.

ड्रोन कैमरा पर भी ताजमहल में पूरी तरह बैन है.

ताजमहल के मुख्य मकबरे के अंदर फोटोग्राफी पर भी सख्त प्रतिबंध है.

नियमों का पालन न करने पर क्या होगी कार्रवाई?

ताजमहल सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर सीआईएसएफ और ताज सुरक्षा पुलिस मौके पर कार्रवाई सकती है. इसे लेकर कई बार पर्यटकों को रोका गया और परिसर से बाहर भेजा गया है. कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की गई है. वहीं अधिकारियों के अनुसार ताजमहल के नियम तोड़ने पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर आता है तो सुरक्षाकर्मी तुरंत हिरासत में ले सकते हैं या पुलिस को सौंप सकते हैं.

पर्यटकों को जानने चाहिए यह जरूरी नियम

ताजमहल में एक बार में सिर्फ 3 घंटे तक ही रुक जा सकता है. ज्यादा समय होने पर जुर्माना या टोकन रिचार्ज जरूरी होता है.

इसके अलावा एंट्री सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी गेट से ही मिलती है, दक्षिणी गेट केवल एग्जिट के लिए है.

वहीं शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है.

इसके अलावा भारतीय नागरिकों के लिए टिकट 50 रुपये विदेशी नागरिकों के लिए 1100 रुपये जबकि मुख्य मकबरे में प्रवेश के लिए अलग से 200 रुपये का टिकट लेना होता है.

