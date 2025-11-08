नेपाल में कितने रुपये की मिल जाती है एक बियर, यह भारत से सस्ती या महंगी?

भारत और नेपाल दोनों ही पड़ोसी देश हैं. दोनों देशों में शराब का चलन आम है. हालांकि, दोनों देशों में शराब के दामों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. इसकी बड़ी वजह सरकार की टैक्स नीति, स्थानीय उत्पादन और पर्यटन पर निर्भरता भी है. यही वजह है कि अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर शराब सबसे सस्ती भारत में मिलती हैं या फिर नेपाल में. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नेपाल में एक बियर कितने रुपये में मिल जाती है और यह भारत के मुकाबले सस्ती होती है या महंगी.

नेपाल में शराब और बियर के रेट

नेपाल में शराब के रेट भारत से अलग हैं. यहां कई लोकल ब्रांड भी मशहूर है, जिनमें Mustang Whisky और Khukri Rum का नाम सबसे ऊपर आता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Mustang Whisky की एक बोतल की कीमत 1160 नेपाली रुपये है. यह लगभग भारत के लगभग 750 भारतीय रुपये के बराबर होते हैं, जबकि Khukri Rum की कीमत नेपाल में 2079 नेपाली रुपये यानी करीब 1300 भारतीय रुपये तक पहुंच जाती है. वहीं अगर बात बियर की करें तो नेपाल में लोकल बियर की कीमत 160 से 250 नेपाली रुपये है जो करीब 100 से 150 भारतीय रुपये के बीच रहती है.

भारत और नेपाल की बियर में अंतर

अगर भारत की तुलना नेपाल से करें तो गोवा जैसे राज्यों में बियर नेपाल की तुलना में सस्ती मिलती है. वहीं दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में बियर का दाम थोड़ा ज्यादा है. भारत की तरह नेपाल में भी शराब और बियर पर सरकार भारी टैक्स लगाती है. शराब और बियर को नेपाल के राजस्व का भी बड़ा सोर्स माना जाता है और सरकार इसे खपत पर नियंत्रण के एक तरीके के रूप में भी देखती है.

भारत में यहां मिलती है सबसे सस्ती शराब

भारत में शराब की कीमत राज्यों के हिसाब से बदलती है. गोवा को भारत का सबसे सस्ता शराब वाला राज्य माना जाता है, जिसकी बड़ी वजह यहां शराब पर एक्साइज ड्यूटी बहुत कम है. दरअसल, गोवा में सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शराब पर एक्साइज ड्यूटी बहुत कम रखी है. इस वजह से गोवा में मिलने वाली बियर और व्हिस्की दिल्ली, मुंबई या लखनऊ जैसे शहरों से 200 से 300 रुपये तक सस्ती होती है. वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शराब महंगी मिलती है. क्योंकि वहां शराब पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है.

