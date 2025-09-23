हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैदी की रिहाई से पहले कौन से डॉक्यूमेंट भरवाता है जेल प्रशासन, आजम खान की रिहाई से पहले जान लीजिए नियम

कैदी की रिहाई से पहले कौन से डॉक्यूमेंट भरवाता है जेल प्रशासन, आजम खान की रिहाई से पहले जान लीजिए नियम

Azam Khan Bail: कैदी की रिहाई केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कई स्तरों की समीक्षा और नियमों का पालन करते हुए होने वाली एक गंभीर प्रक्रिया है. आजम खान की रिहाई से पहले चलिए इसे जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Sep 2025 11:16 AM (IST)
Azam Khan Bail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद आज सीतापुर जेल से रिहा हो रहे हैं. जेल प्रशासन ने आजम खान की रिहाई को लेकर तैयारियां कर ली हैं. खबरों की मानें तो आजम खान सीतापुर जेल से निकलकर सीधे रामपुर के लिए रवाना होंगे. लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी कैदी जब जेल से रिहा होता है तो जेल प्रशासन उससे आखिर कौन सा बॉन्ड भरवाता है. चलिए समझते हैं.

क्या हैं कैदी की रिहाई से जुड़े नियम

कैदी की रिहाई से जुड़े नियम और प्रक्रियाएं काफी व्यवस्थित तरीके से तय की गई हैं, ताकि समाज और जेल दोनों स्तरों पर संतुलन बना रहे. किसी भी कैदी की रिहाई अचानक नहीं होती, बल्कि इसके लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले रिहाई से पहले कैदी को जरूरी कागजात पूरे करने होते हैं. इसमें बांड भरना शामिल है, जो इस बात की गारंटी होता है कि कैदी रिहाई की शर्तों का पालन करेगा. इसके साथ ही उसे एक दस्तावेज पर साइन करने पड़ते हैं, जिसमें जेल प्रशासन द्वारा तय किए गए सभी नियम और शर्तें दर्ज होती हैं.

कौन से कागज तैयार किए जाते हैं?

जेल में कैदी की व्यक्तिगत फाइल या डोजियर तैयार किया जाता है, जिसमें उसके अपराधों का विवरण, जेल में रहते हुए किए गए कार्य और व्यवहार, साथ ही रिहाई के बाद की उसकी योजनाएं दर्ज होती हैं. इस प्रक्रिया में कैदी को भी मौका दिया जाता है कि वह अपनी ओर से लिखित में अपनी बातें, चिंताएं या भविष्य की योजनाएं दर्ज कर सके. यह फाइल आगे की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है.

रिहाई प्रमाण पत्र 

रिहाई के समय कैदी को कुछ जरूरी दस्तावेज दिए जाते हैं. इनमें एक पहचान पत्र शामिल होता है, जिससे वह समाज में अपनी पहचान साबित कर सके. इसके अलावा रिहाई प्रमाण पत्र सौंपा जाता है, जो इस बात का आधिकारिक प्रमाण होता है कि वह रिहाई, पैरोल या फर्लो पर जेल से बाहर आया है. ये दस्तावेज न केवल उसकी पहचान को मान्यता देते हैं, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रशासनिक आवश्यकता के लिए उपयोगी साबित होते हैं.

रिहाई के बाद भी होता है मूल्यांकन

इसके साथ ही, रिहाई से पहले पैरोल बोर्ड द्वारा कैदी का मूल्यांकन किया जाता है. इस दौरान तीन सदस्यीय बोर्ड इस बात की समीक्षा करता है कि कैदी के फिर से अपराध करने की कितनी संभावना है और उसकी रिहाई समाज के लिए किसी तरह का खतरा तो नहीं बनेगी. यह आकलन सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है. जेल से बाहर आने के बाद भी प्रक्रिया खत्म नहीं होती है. कैदी की निगरानी एक अपराधी प्रबंधक द्वारा की जाती है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कैदी रिहाई के बाद किसी अनुशासनहीन गतिविधि में शामिल न हो और समाज में सामान्य जीवन जी सके.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 23 Sep 2025 11:15 AM (IST)
Azam Khan Bail AZam Khan Document For Prisoner
Embed widget