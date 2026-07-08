Mexico Crocodile Wedding Tradition : आमतौर पर शादी में दूल्हा-दुल्हन, बैंड-बाजा और जश्न का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां एक मादा मगरमच्छ को दुल्हन बनाकर उससे शादी की जाती है. सुनने में यह भले ही हैरान करने वाला लगे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह कई सालों से चली आ रही एक खास परंपरा है. इस रस्म को आस्था, संस्कृति और प्रकृति के सम्मान से जोड़कर देखा जाता है. यह अनोखी परंपरा आज भी इस देश में निभाई जाती है. तो आइए जानते हैं कि किस देश में मगरमच्छ पकड़ने वाले को सुंदर दुल्हन मिलती है और शादी के लिए कैसी परीक्षा देनी पड़ती है.

किस देश में मगरमच्छ पकड़ने वाले को सुंदर दुल्हन मिलती है?

मेक्सिको के ओआक्साका (Oaxaca) राज्य के छोटे से कस्बे सैन पेड्रो हुएमेलुला में हर साल एक अनोखी शादी कराई जाती है. यहां के मेयर एक मादा मगरमच्छ से पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी करते हैं. शादी के दौरान मगरमच्छ को सफेद वेडिंग गाउन पहनाया जाता है और दुल्हन की तरह सजाया जाता है. मेयर भी सभी रस्में निभाते हैं और शादी के बाद मगरमच्छ को गले लगाकर उसे किस करते हैं. सुरक्षा के लिए मगरमच्छ के जबड़े को बांध दिया जाता है, जिससे किसी तरह की दुर्घटना न हो.

क्यों की जाती है मगरमच्छ से शादी?

यह 230 साल से भी पुरानी एक आदिवासी परंपरा है. स्थानीय लोगों का मानना है कि मगरमच्छ नदी और समुद्र की देवी का प्रतीक है. मेयर का मगरमच्छ से शादी करना प्रकृति के साथ सम्मान और संतुलन का संदेश माना जाता है. लोगों का विश्वास है कि इससे समुद्र शांत रहता है, अच्छी बारिश होती है, फसलें अच्छी होती हैं और मछुआरों को ज्यादा मछलियां मिलती हैं. यही वजह है कि इस परंपरा को पूरे समुदाय की खुशहाली और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. वहीं कई लोगों का यह भी मानना है कि इस परंपरा को करने से सुंदर दुल्हन मिलती है.

इस परंपरा के पीछे क्या है कहानी?

इस रस्म के पीछे एक पुरानी आदिवासी लोककथा भी जुड़ी हुई है. मान्यता के अनुसार, बहुत पहले चोंटल और हुआवे नाम के दो स्वदेशी समुदायों के बीच लंबे समय तक दुश्मनी थी. बाद में चोंटल राजा और हुआवे राजकुमारी की शादी हुई, जिससे दोनों समुदायों के बीच शांति स्थापित हो गई. आज भी इस परंपरा में शहर का मेयर चोंटल राजा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मादा मगरमच्छ को हुआवे राजकुमारी का प्रतीक माना जाता है. इसलिए यह शादी दो समुदायों की एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है.

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दुल्हन की तरह सजाया जाता है मगरमच्छ

शादी वाले दिन मादा मगरमच्छ को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है. उसे सफेद वेडिंग गाउन पहनाया जाता है और फूलों साथ ही रंग-बिरंगे रिबन से सजाया जाता है. इसके बाद बैंड-बाजे के साथ पूरे कस्बे में उसकी शोभायात्रा निकाली जाती है. इस दौरान लोग मगरमच्छ को गोद में लेकर नाचते और जश्न मनाते हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके जबड़ों को हल्के से बांध दिया जाता है, जिससे लोग और जानवर दोनों सुरक्षित रहें.

शादी के लिए कैसी परीक्षा देनी पड़ती है?

शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है, जब मेयर अपनी इस अनोखी दुल्हन को किस करते हैं. यही परीक्षा हर साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है और सोशल मीडिया पर इसकी फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो जाते हैं. स्थानीय लोगों के लिए यह रस्म प्रकृति की रक्षा करने और उसका सम्मान करने का प्रतीक माना जाता है.

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