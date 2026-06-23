अयोध्या के राम मंदिर में कितने कमरे, इसमें कहां गिना जाता है दान में मिलने वाला कैश?

अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. इस भव्य मंदिर में दान की चोरी को लेकर विवाद ने फिर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसके बाद यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जा पहुंचा. इसी बीच चलिए जानें कि इस विशाल मंदिर की अंदरूनी बनावट कैसी है, इसमें कितने कमरे हैं और हर दिन आने वाले लाखों-करोड़ों रुपये के चढ़ावे का हिसाब-किताब कहां और कैसे रखा जाता है.

मंदिर के अंदर कितने मंडप?

जब राम मंदिर के अंदर कमरों की बात आती है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पारंपरिक घरों या इमारतों की तरह राम मंदिर में छोटे-छोटे बंद कमरे नहीं बनाए गए हैं. नागर शैली में बने इस भव्य मंदिर की पूरी संरचना बड़े और हवादार खुले हॉलों पर टिकी हुई है, जिनको कि मंडप कहा जाता है. मंदिर में अलग-अलग आकारों के कुल पांच बेहद खूबसूरत मंडप तैयार किए गए हैं. इनके नाम नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप रखे गए हैं. ये सभी मंडप भक्तों की सहूलियत और अलग-अलग धार्मिक अनुष्ठानों को ध्यान में रखकर बेहद खास तरीके से डिजाइन किए गए हैं.

कहां गिना जाता है दान का कैश?

राम मंदिर में देश-विदेश से आने वाले रामभक्त दिल खोलकर नकद राशि दान करते हैं. इस भारी भरकम कैश को संभालने और सुरक्षित रखने के लिए मंदिर प्रशासन ने बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर परिसर के अंदर लगे बड़े-बड़े दानपात्रों को तय समय पर बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जाता है. इसके बाद पूरे कैश को सीलबंद बक्सों में बंद करके मंदिर परिसर के पास बने ग्रीन हाउस नाम की बिल्डिंग में ले जाया जाता है. इसी ग्रीन हाउस के अंदर एक आधुनिक काउंटिंग रूम यानि नोट गिनती केंद्र बनाया गया है, जहां सारी गिनती का हिसाब-किताब शुरू होता है.

यह भी पढ़ें: कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना, जानें वहां कितने में तैयार हो जाएगा 2 तोले सोने का हार?

मंदिर परिसर में कैसे होती है नोटों की गिनती?

ग्रीन हाउस के काउंटिंग रूम में नोटों को गिनने की प्रक्रिया किसी बड़े बैंक की मुख्य शाखा की तरह की जाती है. इस काम को पूरी पारदर्शिता के साथ निपटाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारी और देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी मिलकर बैठते हैं. रोजाना करीब 11 बैंक कर्मचारियों और ट्रस्ट के प्रतिनिधियों की एक खास टीम मशीनों और हाथ से नोटों की गिनती करती है. नोटों को गिनने के बाद उनके मूल्य के हिसाब से अलग-अलग बंडल बनाए जाते हैं, ताकि बैंक में जमा करते वक्त कोई गड़बड़ी न हो.

सुरक्षा और बैंक में जमा

इस पूरे खजाने की सुरक्षा कड़ी होती है. जिस कमरे में नोट गिने जाते हैं, वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. कमरे में आने-जाने वाले हर शख्स की गहन तलाशी ली जाती है. गिनती पूरी होने के बाद कैश को दोबारा सीलबंद बक्सों में भरा जाता है और एसबीआई की भारी सुरक्षा वाली गाड़ियों में भरकर मेन ब्रांच में भेजा जाता है.

यह भी पढ़ें: Bengal Budget Jai Shri Ram: दुनिया में सबसे पहले किसने लगाया था जय श्रीराम का नारा, क्या है इसका इतिहास?