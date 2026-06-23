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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअयोध्या के राम मंदिर में कितने कमरे, इसमें कहां गिना जाता है दान में मिलने वाला कैश?

अयोध्या के राम मंदिर में कितने कमरे, इसमें कहां गिना जाता है दान में मिलने वाला कैश?

अयोध्या राम मंदिर इस वक्त दान के रुपये की चोरी के लिए सुर्खियों में बना हुआ है. चलिए जानते हैं कि इस मंदिर में कितने कमरे हैं और दान का पैसा किस कमरे में रखा और गिना जाता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 23 Jun 2026 12:28 PM (IST)
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अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. इस भव्य मंदिर में दान की चोरी को लेकर विवाद ने फिर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसके बाद यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जा पहुंचा. इसी बीच चलिए जानें कि इस विशाल मंदिर की अंदरूनी बनावट कैसी है, इसमें कितने कमरे हैं और हर दिन आने वाले लाखों-करोड़ों रुपये के चढ़ावे का हिसाब-किताब कहां और कैसे रखा जाता है.

मंदिर के अंदर कितने मंडप?

जब राम मंदिर के अंदर कमरों की बात आती है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पारंपरिक घरों या इमारतों की तरह राम मंदिर में छोटे-छोटे बंद कमरे नहीं बनाए गए हैं. नागर शैली में बने इस भव्य मंदिर की पूरी संरचना बड़े और हवादार खुले हॉलों पर टिकी हुई है, जिनको कि मंडप कहा जाता है. मंदिर में अलग-अलग आकारों के कुल पांच बेहद खूबसूरत मंडप तैयार किए गए हैं. इनके नाम नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप रखे गए हैं. ये सभी मंडप भक्तों की सहूलियत और अलग-अलग धार्मिक अनुष्ठानों को ध्यान में रखकर बेहद खास तरीके से डिजाइन किए गए हैं. 

कहां गिना जाता है दान का कैश?

राम मंदिर में देश-विदेश से आने वाले रामभक्त दिल खोलकर नकद राशि दान करते हैं. इस भारी भरकम कैश को संभालने और सुरक्षित रखने के लिए मंदिर प्रशासन ने बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर परिसर के अंदर लगे बड़े-बड़े दानपात्रों को तय समय पर बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जाता है. इसके बाद पूरे कैश को सीलबंद बक्सों में बंद करके मंदिर परिसर के पास बने ग्रीन हाउस नाम की बिल्डिंग में ले जाया जाता है. इसी ग्रीन हाउस के अंदर एक आधुनिक काउंटिंग रूम यानि नोट गिनती केंद्र बनाया गया है, जहां सारी गिनती का हिसाब-किताब शुरू होता है.

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मंदिर परिसर में कैसे होती है नोटों की गिनती?

ग्रीन हाउस के काउंटिंग रूम में नोटों को गिनने की प्रक्रिया किसी बड़े बैंक की मुख्य शाखा की तरह की जाती है. इस काम को पूरी पारदर्शिता के साथ निपटाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारी और देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी मिलकर बैठते हैं. रोजाना करीब 11 बैंक कर्मचारियों और ट्रस्ट के प्रतिनिधियों की एक खास टीम मशीनों और हाथ से नोटों की गिनती करती है. नोटों को गिनने के बाद उनके मूल्य के हिसाब से अलग-अलग बंडल बनाए जाते हैं, ताकि बैंक में जमा करते वक्त कोई गड़बड़ी न हो.

सुरक्षा और बैंक में जमा

इस पूरे खजाने की सुरक्षा कड़ी होती है. जिस कमरे में नोट गिने जाते हैं, वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. कमरे में आने-जाने वाले हर शख्स की गहन तलाशी ली जाती है. गिनती पूरी होने के बाद कैश को दोबारा सीलबंद बक्सों में भरा जाता है और एसबीआई की भारी सुरक्षा वाली गाड़ियों में भरकर मेन ब्रांच में भेजा जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 12:28 PM (IST)
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Ayodhya Ram Mandir Ram Mandir Donation Theft Ram Temple Total Rooms
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