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कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना, जानें वहां कितने में तैयार हो जाएगा 2 तोले सोने का हार?
भारत में सोना खरीदना और पहनने का बड़ा रिवाज है. शादी-ब्याह के मौके पर तो जमकर सोना खरीदा जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि विदेशों में सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है.
जब भी कभी सोना खरीदने की बात आती है तो उसमें भारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है. यहां तो शादी-ब्याह, तीज-त्योहार के मौके पर सोना खरीदने का लगाव जग जाहिर है. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां पर सोना भारत के मुकाबले काफी कम दामों में मिल जाता है. ऐसे में अगर आप भी अपने लिए दो तोले का हार बनवाना चाहती हैं तो कुछ चुनिंदा देश शायद आपके कुछ पैसे बचा सकते हैं. चलिए उनके बारे में जान लेते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 04:09 PM (IST)
जनरल नॉलेज
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