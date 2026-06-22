कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना, जानें वहां कितने में तैयार हो जाएगा 2 तोले सोने का हार?

टैक्स फ्री होने की वजह से यहां सोने का बेस रेट काफी कम रहता है. अगर आप इस वक्त हांगकांग जाएं तो दो तोले का सोने का हार तैयार करवाते हैं, तो वहां पर मेकिंग चार्जेस मिलाकर आपका खर्चा करीब 3,15,000 रुपये से लेकर 3,50,000 रुपये के बीच आता है.