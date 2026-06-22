हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकहां मिलता है सबसे सस्ता सोना, जानें वहां कितने में तैयार हो जाएगा 2 तोले सोने का हार?

कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना, जानें वहां कितने में तैयार हो जाएगा 2 तोले सोने का हार?

भारत में सोना खरीदना और पहनने का बड़ा रिवाज है. शादी-ब्याह के मौके पर तो जमकर सोना खरीदा जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि विदेशों में सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 22 Jun 2026 04:15 PM (IST)
भारत में सोना खरीदना और पहनने का बड़ा रिवाज है. शादी-ब्याह के मौके पर तो जमकर सोना खरीदा जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि विदेशों में सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है.

जब भी कभी सोना खरीदने की बात आती है तो उसमें भारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है. यहां तो शादी-ब्याह, तीज-त्योहार के मौके पर सोना खरीदने का लगाव जग जाहिर है. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां पर सोना भारत के मुकाबले काफी कम दामों में मिल जाता है. ऐसे में अगर आप भी अपने लिए दो तोले का हार बनवाना चाहती हैं तो कुछ चुनिंदा देश शायद आपके कुछ पैसे बचा सकते हैं. चलिए उनके बारे में जान लेते हैं.

1/9
जब भी सस्ता सोना खरीदने की बात आती है तो हांगकांग का नाम इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है. हांगकांग सोने की खरीदारी के लिए सबसे सुरक्षित और किफायती माना जाता है. दरअसल यहां पर सोने के आयात पर कोई वैट नहीं लगाया जाता है.
जब भी सस्ता सोना खरीदने की बात आती है तो हांगकांग का नाम इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है. हांगकांग सोने की खरीदारी के लिए सबसे सुरक्षित और किफायती माना जाता है. दरअसल यहां पर सोने के आयात पर कोई वैट नहीं लगाया जाता है.
2/9
टैक्स फ्री होने की वजह से यहां सोने का बेस रेट काफी कम रहता है. अगर आप इस वक्त हांगकांग जाएं तो दो तोले का सोने का हार तैयार करवाते हैं, तो वहां पर मेकिंग चार्जेस मिलाकर आपका खर्चा करीब 3,15,000 रुपये से लेकर 3,50,000 रुपये के बीच आता है.
टैक्स फ्री होने की वजह से यहां सोने का बेस रेट काफी कम रहता है. अगर आप इस वक्त हांगकांग जाएं तो दो तोले का सोने का हार तैयार करवाते हैं, तो वहां पर मेकिंग चार्जेस मिलाकर आपका खर्चा करीब 3,15,000 रुपये से लेकर 3,50,000 रुपये के बीच आता है.
Published at : 22 Jun 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Gold Rate In Dubai Hong Kong Gold Price 2 Tola Gold Necklace Price

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Bengal Budget Jai Shri Ram: दुनिया में सबसे पहले किसने लगाया था जय श्रीराम का नारा, क्या है इसका इतिहास?
दुनिया में सबसे पहले किसने लगाया था जय श्रीराम का नारा, क्या है इसका इतिहास?
जनरल नॉलेज
West Bengal Budget 2026: ये हैं पश्चिम बंगाल के 5 सबसे रईस इलाके, जानें यहां कितने रहते हैं अरबपति?
ये हैं पश्चिम बंगाल के 5 सबसे रईस इलाके, जानें यहां कितने रहते हैं अरबपति?
जनरल नॉलेज
देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां की पुलिस करती है, जानें कौन है नंबर-1?
देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां की पुलिस करती है, जानें कौन है नंबर-1?
जनरल नॉलेज
US Debt: क्या अमेरिका के ऊपर भी उधार, जानें इस देश को कौन-कौन से देश देते हैं कर्ज?
क्या अमेरिका के ऊपर भी उधार, जानें इस देश को कौन-कौन से देश देते हैं कर्ज?
Advertisement

वीडियोज

Bharat Tiwari News: भरत तिवारी एनकाउंटर की वो इनसाइड स्टोरी! जिसमें बुरे फंस गए सम्राट चौधरी?
Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल! भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक... कैसे सच हुआ?
क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल? भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के अलीगंज में दुकान में लगी भीषण आग, ऊपर चल रही थी कोचिंग; CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान
लखनऊ के अलीगंज में दुकान में लगी भीषण आग, ऊपर चल रही थी कोचिंग; CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान
क्रिकेट
न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम
न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
बॉलीवुड
इस रक्षा बंधन पर सिनेमाघरों में होगा साल का सबसे बड़ा क्लैश, रिलीज होंगी 'टॉक्सिक' से 'ईथा' तक ये चार बड़ी फिल्में
इस रक्षा बंधन पर सिनेमाघरों में होगा महासंग्राम, बड़े पर्दे पर टकराएंगी ये चार बड़ी फिल्में
विश्व
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
एग्रीकल्चर
Farmer Friendly Birds: उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा
उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा
फूड
Evening Tea Snacks: शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार
शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget