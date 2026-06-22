दुनिया में सबसे पहले किसने लगाया था जय श्रीराम का नारा, क्या है इसका इतिहास?

West Bengal Budget Jai Shri Ram Slogan: सोमवार 22 जून को पश्चिम बंगाल के विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जब शुभेंदु अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को मुफ्त बस सफर और डीए में 20 फीसदी बढ़ोतरी देने के वादे किए तो सदन के अंदर जय श्रीराम के नारों की गूंज भी सुनाई दी. आज यह उद्घोष देश की राजनीति और सामाजिक बहसों के केंद्र में आ चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आस्था से जुड़े इस बेहद शक्तिशाली नारे की शुरुआत सबसे पहले किसने और कब की थी.

लंका की धरती पर हुआ पहला उद्घोष

धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के पन्नों को पलटें तो इस नारे का सीधा इतिहास त्रेतायुग से जुड़ता है. वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्रीराम की सेना लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र पार कर रही थी, तब महाबली हनुमान, सुग्रीव और विभीषण ने प्रभु राम की जीत का संकल्प लेते हुए सबसे पहले उनका जयकारा लगाया था. युद्ध के मैदान में वानरों का हौसला बढ़ाने के लिए और लंका के राक्षसों के खिलाफ विजय का बिगुल फूंकने के लिए यह नारा एक महामंत्र की तरह से गूंजा था.

जब आम जनमानस के अभिवादन का हिस्सा बना सीता-राम

रामायण काल के बाद 14वीं शताब्दी में इस पवित्र उद्घोष को आम जनता के बीच लाने का सबसे बड़ा श्रेय रामानंद और उनके द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय को जाता है. उन्होंने समाज में आपसी मेलजोल और रामभक्ति को बढ़ावा देने के लिए सीमा राम या जय राम को पारंपरिक अभिवादन का जरिया बनाया. इसके बाद तो रामचरितमानस में राम नाम की महिमा को भारत के हर गांव और हर घर की जुबान तक इस कदर पहुंचा दिया कि लोग सुबह-शाम मिलते ही एक-दूसरे तो राम-राम कहने लगे.

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टीवी स्क्रीन से निकलकर देश के हर कोने में बसा जय श्रीराम

आधुनिक भारत के इतिहास में इस नारे को नया जीवन देने का काम 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागर के एतिहासिक धारावाहिक रामायण ने किया. इस सीरियल में जब भी भगवान राम की सेना या हनुमान जी किसी संकट से निकलते, तो वे पूरे जोश के साथ जय श्रीराम का जयकारा लगाते थे. इस शो की दीवानगी ऐसी थी कि लोग टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते थे. यहीं से यह नारा देश के शहरी इलाकों से लेकर सुदूर गांव तक बच्चों और बुजुर्गों की जुबान पर हमेशा के लिए चढ़ गया.

जब बाबा रामचंद्र ने इसे जमींदारों के खिलाफ बनाया हथियार

इतिहास का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इस नारे का इस्तेमाल सामाजिक बराबरी के लिए भी किया गया है. साल 1920 के दशक में जब उत्तर प्रदेश के अवध इलाके में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन छिड़ा था. उस दौर में गरीब किसानों से जबरन बड़े लोगों के सामने झुककर सलाम करवाया जाता था. बाबा रामचंद्र ने इसके खिलाफ खड़े होकर किसानों को सीता-राम का नारा दिया. इस एक नारे ने छुआछूत और ऊंच-नीच की बेड़ियों को तोड़कर किसानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

जय श्रीराम धार्मिक आस्था से कैसे बना देश की सियासत का सबसे बड़ा प्रतीक?

1980 के दशक के आखिरी सालों और 1990 की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने जब राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की तो इस आंदोलन का मुख्य आधार जय श्रीराम का नारा ही बना. इस दौर में पारंपरिक सीता-राम के सौम्य रूप से आगे बढ़कर जय श्रीराम का नारा एक संगठित और सांस्कृतिक पहचान के रूप में उभर कर सामने आया. आज के दौर में यह नारा सिर्फ पूजा-पाठ या मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की संसद, राज्यों की विधानसभा और सांस्कृतिक गौरव का एक बेहद मजबूत प्रतीक बन चुका है.

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