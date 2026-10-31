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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDiwali 2026: औरंगजेब ने पटाखों पर क्यों लगाई थी बंदिश, तब हिंदुओं ने कैसे मनाई थी दिवाली?

Diwali 2026: औरंगजेब ने पटाखों पर क्यों लगाई थी बंदिश, तब हिंदुओं ने कैसे मनाई थी दिवाली?

Diwali 2026: औरंगजेब द्वारा 1667 में आतिशबाजी पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद जनता ने दीवाली का पर्व बेहद सादगी, भक्ति और बड़ी संख्या में दीये जलाकर पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 31 Oct 2026 08:02 AM (IST)
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Diwali 2026: दीवाली का पावन अवसर हमेशा से ही दीपों की कतारों, जगमगाती रोशनी और खुशियों के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता रहा है, लेकिन भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दौर भी दर्ज है जब इस पावन पर्व पर आतिशबाजी चलाने पर सरकारी प्रतिबंध लागू कर दिया गया था. सत्रहवीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने आतिशबाजी के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी. इस फरमान के बावजूद आम जनता ने अपनी अटूट आस्था, परंपराओं और दीपों की पंक्तियों के माध्यम से त्योहार की भव्यता को पूरी श्रद्धा के साथ बनाए रखा.

सत्रहवीं सदी का शाही फरमान

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वर्ष 1667 में मुगल शासक औरंगजेब ने साम्राज्य के सभी प्रांतीय अधिकारियों को एक विशेष शाही आदेश जारी किया. इस फरमान में स्पष्ट किया गया था कि पूरे मुगल क्षेत्र में किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन में बारूद और आतिशबाजी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. हालांकि इस सरकारी आदेश में विशेष रूप से किसी एक धर्म या पर्व का नाम उल्लेखित नहीं था, लेकिन जिस समय यह फरमान जारी हुआ, वह दीवाली के त्योहार के बिल्कुल नजदीक था. इस वजह से आम जनमानस ने इसे सीधे तौर पर दीवाली के आयोजनों से जोड़कर देखा.

आतिशबाजी पर रोक का मुख्य कारण

इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब अपने शासनकाल में इस्लामिक सिद्धांतों को अत्यधिक कठोरता से लागू करने के लिए जाना जाता था. वह अपने साम्राज्य में उन सभी गतिविधियों को बंद कराना चाहता था जिन्हें वह गैर-इस्लामी या अनुशासनहीनता मानता था. त्योहारों के दौरान अत्यधिक शोर-शराबा, आतिशबाजी का प्रदर्शन और फिजूलखर्ची उसके सिद्धांतों के विपरीत थी. इसी सोच के तहत उसने आतिशबाजी के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने और धार्मिक आयोजनों में सादगी बनाए रखने के उद्देश्य से यह सख्त कदम उठाया था.

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Diwali 2026: औरंगजेब ने पटाखों पर क्यों लगाई थी बंदिश, तब हिंदुओं ने कैसे मनाई थी दिवाली?

अनिश्चितकालीन प्रतिबंध का जनजीवन पर असर

औरंगजेब द्वारा जारी किया गया यह प्रतिबंध किसी निश्चित समयावधि के लिए नहीं था, बल्कि इसे अनिश्चितकाल के लिए लागू किया गया था. इस अप्रत्याशित फैसले से दीवाली के दौरान बाजारों में होने वाली पारंपरिक आतिशबाजी की रौनक गायब हो गई. लोगों को लग रहा था कि सरकारी सख्ती के कारण त्योहार की खुशियां अधूरी रह जाएंगी. हालांकि, इस फरमान ने जनमानस के उत्साह को कम करने के बजाय उन्हें त्योहार मनाने के अधिक पारंपरिक और आत्मिक रास्तों की ओर मोड़ने का काम किया.

आतिशबाजी बैन हुई तो कैसे मनी दिवाली?

सरकारी बंदिशों के सामने झुकने के बजाय लोगों ने दीवाली को और भी भव्य तरीके से मनाने का नया रास्ता निकाला. उन्होंने अपने घरों की छतों, आंगनों और मुख्य द्वारों पर मिट्टी के दीयों की संख्या काफी बढ़ा दी. रंग-बिरंगे दीयों और पारंपरिक लैंपों की रोशनी से पूरे शहर को इस तरह रोशन किया गया कि पटाखों की कमी महसूस ही न हो. लोगों ने रोशनी के जरिए यह संदेश दिया कि दीवाली का वास्तविक आधार बारूद का शोर नहीं, बल्कि दीयों का प्रकाश है.

भक्ति और सांस्कृतिक एकता पर जोर

पटाखों पर रोक लगने के बाद लोगों का ध्यान पूजा-पाठ, प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ अधिक केंद्रित हो गया. मंदिरों और घरों में भजन-कीर्तन, आरती और सामूहिक भजनों के आयोजनों में तेजी आई. लोग एक-दूसरे के घर जाकर मिठाइयां बांटने और शुभकामनाएं देने की परंपरा को अधिक समय देने लगे. इस तरह सादगीपूर्ण माहौल में मनाए गए इस पर्व ने समाज में आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक मूल्यों को और अधिक मजबूती प्रदान की.

नियमों के बीच गोपनीय तरीके से मना जश्न

शाही पहरेदारी और कड़े नियमों के बावजूद साम्राज्य के कुछ हिस्सों में लोगों ने गुप्त रूप से पटाखे जलाकर अपनी परंपरा को जारी रखा. हालांकि, खुले स्थानों पर ऐसा करना कानूनी रूप से बेहद जोखिम भरा था, इसलिए अधिकतर लोगों ने कानूनी पचड़े से बचते हुए शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीकों को ही प्राथमिकता दी. जनता ने सीधे तौर पर शासन से टकराव मोल लिए बिना अपने त्योहार के मूल स्वरूप और पवित्रता की पूरी निष्ठा से रक्षा की.

मुगलों के दौर में आतिशबाजी का इतिहास

यह एक बेहद रोचक तथ्य है कि भारत में आतिशबाजी का भव्य उपयोग मुगलों के शासनकाल में ही तेजी से लोकप्रिय हुआ था. अकबर के दौर से शाही उत्सवों, शादियों और जीत के जश्न में आतिशबाजी का प्रयोग शानो-शौकत के प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था. इसके बाद शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहरों में होली और दीवाली के मौकों पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का प्रदर्शन होता था, जिस पर बाद में औरंगजेब ने आकर पूरी तरह से रोक लगा दी.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 31 Oct 2026 08:02 AM (IST)
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