What is Halloween: हर साल 31 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में बेहद अनोखे अंदाज में मनाया जाता है, जिसे हैलोवीन के नाम से जाना जाता है. इस दिन लोग आम दिनों की तरह नहीं रहते, बल्कि डरावने मेकअप, अजीबो-गरीब भूतों जैसे लिबास और अजीबोगरीब मुखौटों में नजर आते हैं. घरों को मकड़ी के जालों, कद्दूओं और कंकालों से सजाया जाता है, और बच्चे गलियों में घूमकर कैंडीज मांगते हैं. हालांकि यह उत्सव पश्चिमी देशों की संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन अब भारत के भी महानगरों में इसका क्रेज तेजी से बढ़ने लगा है. सवाल यह है कि आखिर लोग क्यों इस दिन डरावना रूप धारण करते हैं और इसके पीछे का प्राचीन इतिहास क्या है?

प्राचीन केल्टिक सभ्यता से जुड़ा हैलोवीन का इतिहास

हैलोवीन के इतिहास की शुरुआत प्राचीन केल्टिक सभ्यता से मानी जाती है, जो सदियों पहले आयरलैंड, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों में बसी हुई थी. इन लोगों का नया साल एक नवंबर से शुरू होता था, जिसे वे गर्मियों के खत्म होने और ठंडी सर्दियों की शुरुआत का संकेत मानते थे. सर्दियों का यह मौसम उनके लिए अंधेरे और कड़ाके की ठंड से जुड़ा होता था. इसलिए वे मानते थे कि नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 अक्टूबर की रात को इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा हट जाता है.

आत्माओं के धरती पर लौटने का दिन

केल्टिक संस्कृति के लोग यह विश्वास करते थे कि साल के इस खास दिन पर मृत लोगों की आत्माएं और भूत-प्रेत अपनी दुनिया छोड़कर वापस धरती पर आते हैं. उनके मन में यह डर रहता था कि ये भटकती हुई आत्माएं उनकी फसलों को तबाह कर सकती हैं या उनके परिवारों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इस प्राचीन उत्सव को सोविन या सामहिन के नाम से जाना जाता था, जिसमें लोग आत्माओं के स्वागत या उनसे बचने के लिए विशेष अनुष्ठान करते थे.

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हैलोवीन पर डरावने लिबास पहनने का कारण क्या?

आत्माओं से खुद की रक्षा करने और उन्हें भ्रमित करने के लिए केल्टिक लोग बेहद अजीब और भयानक तरीके से तैयार होते थे. वे जानवरों की खाल के कपड़े और डरावने मुखौटे पहनते थे ताकि जब आत्माएं आएं, तो वे इंसानों को भी अपनी ही तरह कोई दूसरा भूत या आत्मा समझकर नुकसान न पहुंचाएं. इसी पुरानी प्रथा ने धीरे-धीरे आधुनिक समय के फैंसी ड्रेस और डरावने कॉस्ट्यूम पहनने के इस मजेदार चलन को जन्म दिया.

आग जलाने और फसल की बलि की परंपरा

सोविन उत्सव के दौरान लोग गांव के बीचों-बीच बड़े पैमाने पर पवित्र आग जलाते थे, जिसे बॉनफायर कहा जाता था. इस जलती हुई आग में वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए फसलों का कुछ हिस्सा और जानवरों की आहुति देते थे. उनका मानना था कि ऐसा करने से देवता ठंड के उस मुश्किल मौसम में उनके पूरे कबीले की रक्षा करेंगे और बुरी ताकतों को दूर रखेंगे.

ईसाई धर्म का प्रभाव और हैलोवीन का नामकरण

आठवीं शताब्दी के दौरान जब ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, तो कैथोलिक चर्च ने इस पुराने केल्टिक त्योहार को नए धार्मिक स्वरूप में ढालने का प्रयास किया. चर्च ने 1 नवंबर को सभी संतों की याद में ऑल सेंट्स डे या ऑल हैलोज के रूप में मनाना तय किया. इसके ठीक एक रात पहले यानी 31 अक्टूबर की शाम को ऑल हैलोज ईव कहा जाने लगा. समय के साथ यह नाम और अधिक छोटा होता गया और आखिरकार इसे हैलोवीन कहा जाने लगा.





कद्दू और जैक-ओ-लैंटर्न की दिलचस्प कहानी

हैलोवीन की पहचान बन चुके कद्दू पर डरावनी नक्काशी करके उसके अंदर मोमबत्ती जलाने की परंपरा को जैक-ओ-लैंटर्न कहा जाता है. मूल रूप से आयरलैंड के लोग बुरी आत्माओं को डराने के लिए शलजम और आलू पर भयानक चेहरे बनाकर उनमें दीपक रखते थे. जब उन्नीसवीं सदी में बड़ी संख्या में आयरिश लोग अमेरिका पहुंचे, तो उन्हें वहां शलजम के मुकाबले कद्दू बहुत आसानी से मिल गए. तभी से कद्दू का इस्तेमाल इस त्योहार में सबसे प्रमुखता से होने लगा.

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