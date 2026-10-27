आंध्र प्रदेश में आ रहा अर्नब तूफान, किसने रखा इसका नाम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चक्रवात अर्नब आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहा है।

आंध्र तट पर 28 अक्टूबर को करेगा लैंडफॉल।

आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी।

बचाव दल तैनात, ट्रेनें, स्कूल रद्द किए गए।

Cyclone Arnab: आंध्र प्रदेश के तट की तरफ एक चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है जिसका नाम अर्नब है. यह नाम चक्रवातों के उन 169 नाम की आधिकारिक सूची का हिस्सा है जिसे अप्रैल 2020 में विश्व मौसम विभाग संगठन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा तैयार किया गया था. यह नाम बांग्लादेश ने दिया है.

बंगाली भाषा में अर्नब का मतलब महासागर या फिर समुद्र होता है. इस वजह से यह नाम इस क्षेत्र की भाषाओं से जुड़ा है और इसे उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों के लिए इस्तेमाल होने वाली नामकरण प्रणाली के तहत सुझाया गया था.

इस क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है?

उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवातों का नाम 13 देशों द्वारा मिलकर तय किया जाता है. आपको बता दें कि इस उत्तरी हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल हैं. इन देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं. इसमें शामिल हर देश कुछ नाम सुझाता है जिनका इस्तेमाल एक तय क्रम के मुताबिक बारी-बारी से किया जाता है. अर्नब नाम बांग्लादेश में सुझाया था और इस तूफान के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है.





तूफान की तीव्रता, रफ्तार और स्थिति

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अर्नब एक काफी गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है. पिछले कुछ घंटे से यह लगभग 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रहा है. फिलहाल यह बंगाल के खाड़ी के ऊपर केंद्रित है जो विशाखापट्टनम से लगभग 260 किलोमीटर और काकीनाडा से 300 किलोमीटर दूर है. तूफान के करीब आने की वजह से इसके प्रभाव में आने वाले तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और तैयारी शुरू कर दी गई है.

संभावित लैंडफॉल और हवा की रफ्तार

ऐसा कहा जा रहा है कि यह तूफान 28 अक्टूबर की सुबह या फिर दोपहर के समय तट से टकराएगा. पूर्वानुमान के मुताबिक यह आंध्र प्रदेश में बापटला और विशाखापट्टनम के बीच से गुजरेगा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के हिस्से यनम के काफी करीब से होकर निकलेगा.

तट से टकराते वक्त तटीय इलाकों में 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. हवा के झोंकों की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. हवा की अनुमानित रफ्तार और तूफान के काफी गंभीर श्रेणी में होने की वजह से तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है.





बारिश की चेतावनी और खतरे वाले इलाके

आंध्र प्रदेश के 16 जिलों में हाईलाइट जारी किया गया है. खास तौर से विशाखापट्टनम, काकीनाडा, डॉ बी आर अंबेडकर कोनासीमा और बापटला में काफी ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है. अधिकारियों का यह अनुमान है कि विशाखापट्टनम जिले के 37 गांव इससे प्रभावित हो सकते हैं.

दक्षिणी ओडिशा के जिलों, जैसे कि गंजाम और गजपति में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. 28 से 30 अक्टूबर के बीच झारखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी इस तूफान के कारण भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है.

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बचाव कार्य और जन सुरक्षा उपाय

सरकारी तैयारी के तहत संवेदनशील इलाकों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कई टीमों को तैनात किया गया है. 30000 से ज्यादा मछली पकड़ने वाली नावों को सुरक्षित वापस बुला लिया गया. तूफान के दौरान जोखिम कम करने के लिए रेलवे ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के रूट पर चलने वाली 60 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया. प्रभावित जिलों में स्कूल और शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए गए.

जैसे-जैसे चक्रवात करीब आ रहा है प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने, बचाव दलों की तैनाती और परिवहन पर पाबंदी लगाने जैसे कदम उठा रहा है. यह चेतावनी उन तटीय इलाकों के लिए है जहां तूफान के टकराने की आशंका है और उन जिलों के लिए भी है जहां भारी बारिश का अनुमान है.

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