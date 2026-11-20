आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. अब भारतीय छात्र भी इस तकनीक की मदद से ऐसे ऐप बना रहे हैं, जो लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने में मदद कर रहें हैं. कुछ ऐप सड़क पर मौजूद गड्ढों की पहचान कर उनकी शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, तो कुछ बीमारी के शुरुआती लक्षण पहचानने में मदद करते हैं. इन ऐप्स का मकसद लोगों का काम आसान बनाना और सही समय पर जरूरी जानकारी देना है.

प्रोजेक्ट सड़क से मिलेगी गड्ढों की जानकारी

दिल्ली के 16 साल के छात्र पार्थ आनंद ने प्रोजेक्ट सड़क नाम का ऐप बनाया है. इस ऐप की मदद से लोग सड़क पर बने गड्ढे की फोटो और उसकी लोकेशन अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद AI फोटो देखकर गड्ढे की स्थिति और उसकी गंभीरता समझने में मदद करता है. ऐप के जरिए शिकायत संबंधित नगर निगम अधिकारी तक पहुंचाई जाती है. इससे खराब सड़कों की जानकारी अधिकारियों को मिल सकेगी. वहीं, सेफ्टी पथ AI नाम का प्रोजेक्ट भी सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है. यह सड़क पर गड्ढों और पानी भरने जैसी समस्याओं की पहचान कर लोगों को सुरक्षित रास्ता चुनने में मदद करता है.

दिल की बीमारी के संकेत पहचानता है सर्केडियन Ai

दिल से जुड़ी बीमारियों की शुरुआती पहचान के लिए भी AI की मदद ली जा रही है. भारतीय मूल के 14 साल के सिद्धार्थ नंद्याला ने सर्केडियन Ai नाम का टूल बनाया है. यह स्मार्टफोन से दिल की धड़कन की आवाज रिकॉर्ड करता है. इसके बाद AI उस आवाज की जांच करके दिल से जुड़ी संभावित परेशानी के संकेत देता है. इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ही सेकंड लगते हैं. इस तरह के टूल से शुरुआती जांच में मदद मिलती है, खासकर उन जगहों पर जहां तुरंत डॉक्टर की सुविधा मिलना मुश्किल होता है.

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पार्किंसन के मरीजों के लिए भी तैयार हो रहा AI टूल

छात्रों ने पार्किंसन बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए भी एक खास डिवाइस तैयार किया है. इसका नाम Rogue NeuroStride है. यह डिवाइस मरीज के शरीर में होने वाले कंपन और उसकी सामान्य गतिविधियों के बीच अंतर पहचानने में मदद करता है. जरूरत पड़ने पर यह शरीर को हल्के इलेक्ट्रिकल सिग्नल देकर चलने-फिरने में मदद करता है. इसके अलावा वैद्य नाम का AI टूल डॉक्टरों को मरीजों की पुरानी रिपोर्ट, दवाओं और बीमारी से जुड़ी जानकारी समझने में मदद करता है. इससे डॉक्टरों को मरीज की स्थिति का अंदाजा लगाने में आसानी हो सके .

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