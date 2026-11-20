Airplane Lightning Protection System: बारिश और खराब मौसम के दौरान जब आसमान में तेज बिजली कड़कती है, तो अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच उड़ने वाले हवाई जहाजों का क्या होता होगा.

कई लोगों को लगता है कि विमानों पर बिजली नहीं गिरती, लेकिन यह धारणा पूरी तरह गलत है. हकीकत यह है कि हवाई जहाजों पर भी बिजली गिरती है, लेकिन इसके बावजूद विमान को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता और अंदर बैठे यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव होता है.

हवाई जहाज पर कितनी बार गिरती है बिजली?

अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस और विमानन विशेषज्ञों के आंकड़ों के मुताबिक, हर कमर्शियल यात्री विमान पर औसतन साल में एक से दो बार या हर 1,000 से 3,000 उड़ान घंटों में एक बार बिजली जरूर गिरती है.

ज्यादातर मामलों में बिजली तब गिरती है जब विमान बादलों के बीच से गुजर रहा होता है या टेकऑफ और लैंडिंग के समय कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा होता है. कई बार तो अंदर बैठे यात्रियों को केवल बाहर एक तेज चमक और हल्की आवाज महसूस होती है, और उड़ान बिना किसी रुकावट के जारी रहती है.

फैराडे केज की तरह काम करता है विमान

विमान को बिजली के झटके से बचाने के पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी खास बनावट है. हवाई जहाज की बाहरी बॉडी मुख्य रूप से एल्युमीनियम या ऐसे मिश्रित पदार्थों से बनी होती है, जिनमें बिजली प्रवाहित करने वाली बारीक धातु की जाली लगी होती है.

जब बिजली विमान से टकराती है, तो उसका ढांचा विज्ञान के प्रसिद्ध सिद्धांत फैराडे केज की तरह काम करता है. इसका मतलब यह है कि बिजली का करंट विमान के अंदर केबिन में प्रवेश करने के बजाय उसकी बाहरी धातु की सतह पर ही फैल जाता है.

कैसे बाहर निकलती है बिजली की ऊर्जा?

बिजली आमतौर पर विमान के किसी नुकीले हिस्से जैसे नोज या विंग टिप से टकराकर प्रवेश करती है. इसके बाद लाखों वोल्ट का यह करंट विमान की बाहरी परत से होते हुए पिछले हिस्से यानी टेल या पंखों पर लगे खास उपकरणों, जिन्हें स्टैटिक विक्स कहा जाता है, के जरिए सुरक्षित रूप से वापस हवा में निकल जाता है. चूंकि करंट अंदर नहीं जाता, इसलिए यात्रियों को झटका लगने का कोई खतरा नहीं रहता.

यह भी पढ़ें: Airplane Pollution: क्या हवाई जहाज से भी होता है प्रदूषण, क्या इसके लिए भी तय हैं BS के मानक?

फ्यूल टैंक और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खास सुरक्षा

विमान निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना होती है कि बिजली की चिंगारी से फ्यूल टैंक में आग न लगे और कॉकपिट के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब न हों. इसके लिए फ्यूल टैंकों की मोटी परत और जोड़ इस तरह सील किए जाते हैं कि वहां कोई चिंगारी पैदा न हो सके.

साथ ही, विमान के नेविगेशन और संचार उपकरणों पर खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग लगाई जाती है. इसके अलावा पायलट विमान में लगे वेदर रडार की मदद से खराब और तूफानी बादलों से सुरक्षित दूरी बनाकर ही उड़ान भरते हैं.

यह भी पढ़ें: 2070 तक किस देश में सबसे ज्यादा बढ़ेंगे मुस्लिम, बाकी धर्मों का क्या होगा?