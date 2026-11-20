रणबीर कपूर स्टारर और नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. हालांकि इस फिल्म की आलोचना भी हो रही है. हाल ही में 'महाभारत' के 'भीष्म पितामह' यानी मुकेश खन्ना ने 'रामायण' में 'सीता' के फाइट सीन पर सवाल खड़े किए थे. वहीं अब 'महाभारत' के 'श्री कृष्ण' यानी नीतीश भारद्वाज ने भी 'रामायण' की कड़ी आलोचना की है.

नीतीश ने फिल्म निर्माताओं पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने रावण को एक बेहद उदार, सामाजिक न्याय करने वाले और निष्पक्ष शासक के रूप में दिखाए जाने की आलोचना की हैय उनका तर्क है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के अवतार का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है. उन्होंने ये तक कह दिया कि यह फिल्म "एक एजेंडे वाली फिल्म" लगती है.

नीतीश भारद्वाज ने 'रामायण' की आलोचना की

बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाकर मशहूर हुए नीतीश ने पहले 'रामायण' के ट्रेलर की तारीफ की थी और फिल्म के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने की उम्मीद जताई थी. हालांकि, फिल्म का फाइनल रूप देखकर उन्हें निराशा हुई है. एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में, नीतीश ने भगवान राम को दिखाए जाने के तरीके पर आपत्ति जताई और कहा, "भगवान राम को एक बहुत ही साधारण इंसान के रूप में पेश किया गया है, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है. यह राम नहीं हैं. भगवान राम का अर्थ तो 'मर्यादा' है."

उन्होंने आगे कहा कि राम का अयोध्या से रोते हुए जाना, इक्ष्वाकु कुल की मर्यादा के अनुसार नहीं है.

नीतिश ने 'रावण' को नायक दिखाए जाने पर सवाल खड़े किए

नीतीश ने फिल्म में रावण को नायक के रूप में दिखाने की भी आलोचना की और कहा, "रावण की कमियों को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया. उसका चरित्र एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता जैसा लगता है. भगवान राम के रूप में आपने जिसे दिखाया है, वह इतना कमजोर है कि वह रावण को कैसे मारेगा? आप खलनायक को नायक बना रहे हैं और नायक को खलनायक."

यंग जनरेशन रावण को "कूल ड्यूड" मानेगी

उन्होंने आगे तर्क दिया कि यंग जनरेशन, जो "पढ़ती-लिखती नहीं है", अगले दो साल रावण को एक "कूल ड्यूड" मानकर उसकी तारीफ करने में बिता सकती है. उन्होंने सवाल उठाया कि फिर फिल्म के निर्माता दूसरे भाग में राम द्वारा रावण की हार को कैसे दिखाएंगे.

नीतीश बोले एजेंडा फिल्म है 'रामायण'

नीतीश ने यह भी दावा किया कि फिल्म बनाने वाली कंपनी को लक्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर से पैसा मिला है.उन्होंने ऐसे लोगों को, जिन्हें वे "एजेंडा चलाने वाले" कहते हैं, "नए अंग्रेज" बताया और आरोप लगाया कि भारतीय सभ्यता को कमजोर करने के लिए सिनेमा का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की कि वह फिल्म की फंडिंग के लिए आए पैसे के सोर्स (मनी ट्रेल) की जांच करे.

नीतीश भारद्वाज अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्होंने फैक्ट्स को "तोड़-मरोड़ कर पेश करने" के लिए इस फिल्म की आलोचना की है. उनसे पहले मुकेश खन्ना, सुनील लहरी और कई अन्य ने भी इस पर आपत्ति जताई है, खासकर सीता के योद्धा वाले रूप में साई पल्लवी को दिखाए जाने की काफी आलोचना हुई है.