Salim and Anarkali Love Story: सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ हाल ही में लॉन्च हुई है. इस किताब में सोनिया और राजीव गांधी की लव स्टोरी का विस्तार से जिक्र किया गया है. किताब में उन किस्सों पर भी गौर फरमाया गया है, जिनके बारे में आमतौर पर बात नहीं हुई. मुगल शहजादे सलीम और अनारकली की दास्तान भी ऐसी ही एक रहस्यमयी पहेली है, जिसने सदियों से इतिहासकारों और आम लोगों को रोमांचित किया है.

जब भी इस अमर प्रेम गाथा का जिक्र होता है, तो जहन में सबसे पहले लाहौर के शाही दरबार की चकाचौंध, बादशाह अकबर का रौब, सलीम की बगावत और एक बेबस युवती को दीवार में जिंदा चुनवा देने का खौफनाक मंजर उभर आता है, लेकिन क्या वाकई इतिहास के पन्नों में अनारकली नाम की किसी तवायफ या नर्तकी का वजूद था, या फिर इस कहानी के पीछे छिपी हकीकत हमारी सुनी-सुनाई बातों से कहीं ज्यादा जटिल और चौंकाने वाली है? आइए जानते हैं सलीम और अनारकली के रिश्ते का असली सच.

दावों की दुनिया में अमर हुई सलीम-अनारकली की प्रेम कहानी

के. आसिफ की कालजयी फिल्म 'मुगल-ए-आजम' के जरिए दुनिया जिस अनारकली को जानती है, वह मुगल दरबार की एक बेहद हसीन कनीज या नर्तकी थी. प्रचलित दावों के मुताबिक, उसका असली नाम नादिरा बेगम या शर्फ-उन-निस्सा था, जो ईरान से आए एक व्यापारिक कारवां के साथ लाहौर पहुंची थी. उसकी अद्भुत सुंदरता पर शहजादे सलीम अपना दिल हार बैठे थे, लेकिन शहंशाह अकबर को एक साधारण नर्तकी का मुगल सल्तनत की बहू बनना कतई मंजूर नहीं था. इस प्रेम के चलते पिता और पुत्र के बीच तलवारें खिंच गईं, और अंत में अकबर के शाही फरमान पर अनारकली को लाहौर के किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, जबकि फिल्म में दर्शकों की भावनाओं को देखते हुए उसे एक गुप्त सुरंग से बच निकलते दिखाया गया था.

क्या वाकई दीवार में चुनवा दी गई थी अनारकली?

जब हम किस्सों की दुनिया से निकलकर ठोस ऐतिहासिक दस्तावेजों की पड़ताल करते हैं, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. सबसे हैरान करने वाली हकीकत यह है कि खुद शहजादे सलीम यानी बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-जहांगीरी' में अपनी निजी जिंदगी के लगभग हर पहलू और प्रेम संबंधों का बेबाकी से जिक्र किया है, लेकिन उसमें अनारकली का नाम तक दर्ज नहीं है.

इसके अलावा अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा लिखे गए 'अकबरनामा' या उस दौर के किसी भी समकालीन मुगल दस्तावेज में किसी नर्तकी को दीवार में जिंदा चुनवा देने की घटना का कोई प्रमाण नहीं मिलता. आधुनिक इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि किसी इंसान को दीवार में जिंदा चुनवाने की कहानी संभवतः बाद के दौर की कल्पना या दरबारी अफवाहों की उपज है.

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प्रेमिका नहीं बल्कि अकबर की पत्नी थी अनारकली?

अनारकली के अस्तित्व को लेकर पहला लिखित ब्यौरा मुगल काल में भारत आए ब्रिटिश व्यापारियों और यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है, जो प्रचलित प्रेम कहानी से बिल्कुल अलग दावा करते हैं. साल 1608 से 1611 के बीच लाहौर की यात्रा करने वाले अंग्रेज यात्री विलियम फिंच और उसके कुछ वर्षों बाद आए एडवर्ड टैरी ने अपने लेखों में अनारकली को सलीम की प्रेमिका नहीं, बल्कि बादशाह अकबर की पसंदीदा पत्नियों में से एक और अकबर के बेटे सुल्तान दानियाल की मां बताया है. इन विदेशी यात्रियों के दावों के मुताबिक, सलीम के अपनी सौतेली मां अनारकली के साथ अनैतिक और नजदीकी रिश्ते बन गए थे, जिसकी भनक लगने पर बादशाह अकबर आगबबूला हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर अनारकली को दीवार में चुनवाने की कठोर सजा दी.

मन्नतों से पैदा हुए सलीम और शाही हरम की सियासत

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए शहजादे सलीम के जन्म और मुगल हरम के माहौल को देखना भी जरूरी है. सलीम के जन्म से पहले अकबर की संतानों की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दुआओं और अजमेर की पैदल जियारत की मन्नतों के बाद 30 अगस्त 1579 में इस वारिस को पाया था. प्यार से 'शेखू बाबा' पुकारे जाने वाले सलीम की पहली शादी सोलह वर्ष की उम्र में आमेर की राजकुमारी मानबाई से हुई और 26 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते उन्होंने सोलह शादियां कर ली थीं.

इतिहासकारों का मानना है कि सलीम की महत्वाकांक्षाओं, इलाहाबाद में की गई उनकी बगावत और शाही हरम के भीतर चल रही सत्ता की गुटबाजी के कारण अकबर और सलीम के संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे, जिसे आम लोगों और विदेशी यात्रियों ने एक रूमानी त्रासदी का रूप दे दिया.

अकबर की प्रिय कनीज थी अनारकली

उन्नीसवीं सदी में मौलवी नूर अहमद चिश्ती ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'तहकीकात-ए-चिश्तिया' में लाहौर स्थित अनारकली के मकबरे का निरीक्षण करने के बाद एक और अलग पहलू सामने रखा. इसके अनुसार, अनारकली वास्तव में अकबर की बेहद प्रिय कनीज थी, जिससे हरम की अन्य महिलाएं ईर्ष्या करती थीं, और जब अकबर दक्कन की मुहिम पर गए थे तब बीमारी के कारण अनारकली की स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी.

लाहौर के पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट परिसर में आज भी मौजूद इस भव्य अष्टकोणीय मकबरे के भीतर संगमरमर की कब्र पर अल्लाह के निन्यानवे नामों के साथ फारसी में एक बेहद भावुक शेर खुदा हुआ है, जिसका अर्थ है कि यदि मैं अपनी महबूबा का चेहरा एक बार फिर देख पाता, तो कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्र अदा करता, और इसके नीचे 'मजनूं सलीम अकबर' और हिजरी संवत दर्ज है.

नूरजहां से निकाह और सलीम की जिंदगी की असली मलिका

इतिहास की हकीकत यह भी बताती है कि सलीम के जीवन में जिस महिला का सबसे गहरा, प्रमाणिक और निर्णायक प्रभाव रहा, वह अनारकली नहीं बल्कि मेहरुन्निसा यानी नूरजहां थीं. अकबर के भरोसेमंद सरदार गियास बेग की बेटी मेहरुन्निसा पर सलीम युवावस्था से ही मोहित थे, लेकिन अकबर ने उनका निकाह ईरानी अधिकारी शेर अफगान से करवा दिया था. बादशाह बनने के बाद साल 1611 में जहांगीर ने विधवा हो चुकी मेहरुन्निसा से निकाह किया और उन्हें 'नूरजहां' तथा 'मलिका-ए-हिंदुस्तान' का खिताब दिया, जिन्होंने मुगल सल्तनत के शासन और राजनीति में एक शक्तिशाली शासक की तरह भूमिका निभाई.

लाहौर के उस मकबरे का अनोखा इतिहास, जिसे बदल दिया गया

अनारकली की जिस कब्र को लेकर सदियों से मोहब्बत के अफसाने बुने जाते रहे हैं, उस इमारत ने समय के साथ कई चौंकाने वाले बदलाव देखे हैं, जो इस पूरी कहानी को इतिहास का सबसे अनूठा अध्याय बनाते हैं. लाहौर स्थित यह विशाल मुगलकालीन मकबरा उन्नीसवीं सदी में सिख शासन के दौरान महाराजा रणजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह के निवास और बाद में उनकी सेना के भंडारगृह के रूप में इस्तेमाल किया गया.





इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के दौर में साल 1851 में इस ऐतिहासिक मकबरे को एक ईसाई गिरजाघर यानी 'सेंट जेम्स चर्च' में तब्दील कर दिया गया था, और इस दौरान संगमरमर की असली कब्र को वहां से हटाकर एक कोने में रख दिया गया, जो आज भी लाहौर के पुराने दस्तावेजों के संग्रहालय यानी पंजाब अभिलेखागार के भीतर खामोशी से अपने सच और मिथक के बीच झूलती हुई दिखाई देती है.

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