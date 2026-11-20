विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापानी कंपनियों और कारोबारियों से भारत को देखने का अपना नजरिया बदलने की अपील की है. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव आया है. खासकर 2014 के बाद भारत में कारोबार करना पहले के मुकाबले आसान और सुविधाजनक हुआ है. ऐसे में जापानी कंपनियों को भारत की पुरानी छवि से बाहर निकलकर देश में आए बदलावों और नए अवसरों को समझना चाहिए. जयशंकर ने यह बात टोक्यो में आयोजित तीसरे रायसीना टोक्यो 2026 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही.

उन्होंने कहा, "कृपया भारत में हो रहे बदलावों और पिछले कुछ वर्षों में आए परिवर्तन को समझें. खासकर 2014 के बाद भारत में कारोबार करना आसान और अधिक प्रभावी हुआ है. इसका असर बुनियादी ढांचे में साफ दिखाई देता है. इसमें राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे और बिजली जैसे क्षेत्र शामिल हैं. भारत की तस्वीर को नए सिरे से देखने की जरूरत है, न कि पुराने नजरिये में ही बने रहने की."

18 से 20 नवंबर तक जापान के दौरे पर थे विदेश मंत्री

विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 से 20 नवंबर तक जापान के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक (2+2) में हिस्सा लिया. इस बैठक में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी भी शामिल हुए. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जयशंकर ने तीसरे रायसीना टोक्यो कार्यक्रम को भी संबोधित किया. यहां उन्होंने भारत के आर्थिक बदलाव, दुनिया के साथ बढ़ते जुड़ाव और भारत-जापान सहयोग को मजबूत करने की संभावनाओं पर बात रखी.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर

भारत और जापान के बीच हुई 2+2 बैठक में दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई. बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई. साथ ही रक्षा अभ्यास, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी.

दोनों देशों ने जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की ओर से भारत में फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर आशय पत्र पर हस्ताक्षर का स्वागत किया. इसके अलावा रणनीतिक क्षेत्रों में परियोजना आधारित आर्थिक सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई गई. दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों और गतिविधियों के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई. बैठक के बाद दोनों देशों की ओर से संयुक्त बयान भी जारी किया गया.

निवेश और नई तकनीक पर भी हुई चर्चा

जापान दौरे के दौरान जयशंकर ने अपने जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोतेगी के साथ 19वीं विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता भी की. इस दौरान दोनों मंत्रियों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी भरोसे, समान हितों और स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण व समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा नजरिये के आधार पर द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई.

दोनों नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा और मजबूत सप्लाई चेन के बढ़ते महत्व पर जोर दिया. बातचीत में महत्वपूर्ण और उभरती तकनीक, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूरसंचार और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई.

इसके साथ ही आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई. भारत में जापानी निवेश बढ़ाने के प्रयासों पर भी जोर दिया गया. दोनों देशों ने आवागमन, बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और आपसी हित से जुड़े दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई.

2027 में भारत-जापान रिश्तों के 75 साल पूरे होंगे

बैठक में दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और आदान-प्रदान बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. दोनों पक्षों ने भारत-जापान मानव संसाधन आदान-प्रदान कार्ययोजना को लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई. इसके अलावा वर्ष 2027 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी बातचीत हुई. इस अवसर के लिए दोनों देशों ने 75वीं वर्षगांठ का संयुक्त लोगो भी जारी किया. यह लोगो भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भावना को दर्शाता है.

अपने जापान दौरे के दौरान जयशंकर ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और फिलहाल जापान इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की. इसके अलावा उन्होंने जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उपाध्यक्ष तारो आसो से भी बातचीत की.