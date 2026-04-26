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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDonald Trump Event Shooting: किन हथियारों से लैस होते हैं सीक्रेट सर्विस के जवान, जिन्होंने व्हाइट हाउस डिनर में बचाई ट्रंप की जान

Donald Trump Event Shooting: किन हथियारों से लैस होते हैं सीक्रेट सर्विस के जवान, जिन्होंने व्हाइट हाउस डिनर में बचाई ट्रंप की जान

Donald Trump Event Shooting: वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई, जिसे सीक्रेट सर्विस ने विफल कर दिया. आइए जानें कि ये किन हथियारों से लैस होते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Apr 2026 11:03 AM (IST)
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  • एजेंट आधुनिक हथियारों, बैलिस्टिक वेस्ट और हाई-टेक संचार से लैस.

Donald Trump Event Shooting: वॉशिंगटन डीसी का मशहूर हिल्टन होटल उस वक्त एक बड़े सुरक्षा घेरे में बदल गया, जब एक हाई-प्रोफाइल डिनर के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई. इस घटना ने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रंप और मेलानिया उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में पत्रकार और अन्य वीआईपी भी मौजूद थे. अचानक हुई हलचल और हमले की कोशिश ने वहां मौजूद हर किसी को सकते में डाल दिया. इस दौरान सीक्रेट सर्विस के जवानों की मुस्तैदी की वजह से किसी बड़ी अनहोनी को टाल दिया गया. आइए जानें कि सीक्रेट सर्विस के जवानों के पास कौन से हथियार होते हैं.

सीक्रेट सर्विस के फुर्तीला एक्शन से बची ट्रंप की जान

जैसे ही माहौल में तनाव बढ़ा और गोलीबारी जैसी आवाजें सुनी गईं, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने पलक झपकते ही मोर्चा संभाल लिया. ट्रंप और मेलानिया को घेरकर उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. यही नहीं, इसी अफरातफरी के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी मंच से तेजी से हटाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया. वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने जिस तरह से स्थिति को नियंत्रित किया, वह उनकी ट्रेनिंग की काबिलियत दिखाता है. हमलावर को मौके पर ही काबू कर लिया गया और अब वह पुलिस की हिरासत में है, जिससे पूछताछ की जा रही है.

सीक्रेट सर्विस के जवानों के हथियार

वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात सीक्रेट सर्विस के जवान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बेहद आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस होते हैं. इनके पास प्राथमिक साइडआर्म के तौर पर SIG Sauer P229 DAK है, जो .357 SIG कारतूस का उपयोग करता है. वहीं, काउंटर-असाल्ट टीमें करीब से सुरक्षा के लिए FN P90 सबमशीन गन जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करती हैं. इनका उपयोग ऐसी स्थितियों में होता है जहां सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की जाती है.

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ट्रैफिक और भीड़ के बीच टैक्टिकल हथियारों की ताकत

होटल जैसी जगहों पर जहां भीड़ अधिक होती है, वहां तैनात टीमें M4A1 राइफल और रेमिंगटन 870 शॉटगन जैसे हथियारों के साथ मुस्तैद रहती हैं. इन हथियारों का चुनाव इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह के उल्लंघन या घुसपैठ को तुरंत जवाब दिया जा सके. इसके अलावा, एजेंट गुप्त रूप से छोटे हथियारों को अपने कपड़ों में छिपाकर रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वे बिना किसी को डराए प्रतिक्रिया दे सकें. यह सभी हथियार उनकी ट्रेनिंग का अभिन्न हिस्सा हैं.

सुरक्षा कवच और हाई-टेक संचार प्रणाली

हथियारों के अलावा, एजेंटों के शरीर पर उच्च गुणवत्ता वाले बैलिस्टिक वेस्ट होते हैं, जो किसी भी गोली के हमले को झेलने में सक्षम हैं. इनकी संचार व्यवस्था बेहद एडवांस है, जिसमें एन्क्रिप्टेड रेडियो और छोटे ईयरपीस का इस्तेमाल होता है. इसके जरिए वे हर सेकंड एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं. इसके साथ ही, हर एजेंट के पास इमरजेंसी मेडिकल ट्रॉमा किट होती है, ताकि किसी हमले की स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके. नॉन-लीथल विकल्प के तौर पर उनके पास केमिकल स्प्रे और बैटन भी मौजूद रहते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
DONALD Trump Donald Trump Was Attacked American Secret Service America White House Dinner Shooting
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