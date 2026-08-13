Gen-Z आबादी में चीन-पाकिस्तान में कौन आगे? जानें महिला-पुरुष के आंकड़े

इंटरनेट और आधुनिक बदलावों के दौर में आज जेन-जी यानी 1995 से 2012 के बीच जन्मी युवा पीढ़ी दुनिया की सबसे चर्चित ताकत बन चुकी है. सोशल मीडिया की पहुंच से लेकर अर्थव्यवस्था और राजनीति के मोर्चे तक, हर जगह इस पीढ़ी की आवाज साफ सुनाई दे रही है. अगर भारत के पड़ोस में देखें, तो चीन और पाकिस्तान में इस युवा आबादी का आकार और उनकी हिस्सेदारी बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश करती है. आंकड़ों में यह समझना बेहद जरूरी है कि इन दोनों पड़ोसी देशों में जेन-जी की वास्तविक आबादी कितनी है और इसमें महिला-पुरुष का अनुपात किस प्रकार बंटा हुआ है.

पाकिस्तान की एक-तिहाई आबादी बनी जेन-जी

पाकिस्तान की कुल आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है. पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 11 से 26 वर्ष की आयु वर्ग वाले यानी जेन-जी समूह की कुल संख्या लगभग 7.50 करोड़ है. उस समय देश की कुल आबादी करीब 24.05 करोड़ दर्ज की गई थी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान का हर तीसरा नागरिक (लगभग 31 प्रतिशत) इस युवा वर्ग में शामिल है. साल 2026 के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह पीढ़ी अब 14 से 29 वर्ष की हो चुकी है, जो सीधे देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को प्रभावित कर रही है.

उम्र के हिसाब से पाकिस्तान में आबादी का गणित

पाकिस्तान के आंकड़ों पर नजर डालें तो वहां 11 से 14 वर्ष की शुरुआती उम्र वाले किशोरों की संख्या करीब 2.25 करोड़ है. इसके अलावा 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग में करीब 2.42 करोड़ और 20 से 24 वर्ष के दायरे में 2.05 करोड़ लोग आते हैं. वहीं 25 और 26 वर्ष के युवाओं की संख्या लगभग 77 लाख है. यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की जेन-जी का एक बड़ा हिस्सा अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि वह रोजगार, कारोबार, मतदान और वित्तीय फैसलों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है.

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पाकिस्तान में जेन-जी महिला और पुरुष के आंकड़े

पाकिस्तान के इस युवा वर्ग में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का पलड़ा थोड़ा भारी है. पीबीएस के आंकड़ों के मुताबिक, 15 से 19 वर्ष के समूह में करीब 1.26 करोड़ पुरुष और 1.16 करोड़ महिलाएं हैं. वहीं 20 से 24 वर्ष के समूह में पुरुषों की संख्या 1.03 करोड़ और महिलाओं की संख्या 1.01 करोड़ दर्ज है. शहर और गांव की बात करें तो 15 से 19 साल की उम्र के करीब 94 लाख और 20 से 24 साल के लगभग 83 लाख युवा शहरी क्षेत्रों में रहते हैं. यह शहरी और ग्रामीण आबादी देश के डिजिटल बाजार और उपभोक्ता संस्कृति को नया आकार दे रही है.

चीन में कितना बड़ा है जेन-जी का दायरा?

चीन में आमतौर पर 1995 से 2009 के बीच जन्मे लोगों को जेन-जी वर्ग का हिस्सा माना जाता है. जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार, चीन में इस पीढ़ी के युवाओं की कुल संख्या करीब 26 करोड़ (260 मिलियन) है. यह आंकड़ा चीन की विशालकाय जनसंख्या का लगभग 20 से 26 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है. हालांकि संख्या के मामले में यह आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से पाकिस्तान की तुलना में चीन की आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी कम है, जिसका मुख्य कारण चीन की घटती जन्म दर और पुरानी नीतियां हैं.





चीन में लिंग असंतुलन की बड़ी वजह

चीन की जेन-जी आबादी में जेंडर गैप काफी गहरा दिखाई देता है. वहां पुरानी वन-चाइल्ड पॉलिसी और समाज में लड़कों को तरजीह देने की पुरानी सोच के चलते जन्म के समय लिंग अनुपात काफी बिगड़ गया था. आंकड़ों के मुताबिक, चीन की इस युवा पीढ़ी में प्रति 100 महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की संख्या लगभग 105 से 112 के बीच है. इसका सीधा नतीजा यह है कि चीन में इस समय लाखों की संख्या में युवा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम बनी हुई है, जो वहां के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर रही है.

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