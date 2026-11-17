Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चक्रवात पृथ्वी घूर्णन, कोरिओलिस बल व संवेग से संचालित।

कोरिओलिस बल हवा मोड़ता, चक्रवात दिशा व घूर्णन तय।

गर्म समुद्र पर निम्न दाब, भूमध्य रेखा पर शून्य बल।

ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडलीय परिसंचरण बदल रही, दिन बढ़ रहे।

Akwan Cyclone: चक्रवात बेतरतीब ढंग से नहीं चलते हैं. इनका घूमना पृथ्वी के रोटेशन, कोरिओलिस बल और एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण से जुड़ा होता है. यह सभी सिद्धांत मिलकर यह समझने में मदद करते हैं कि कम दबाव वाले केंद्र की तरफ बढ़ती हवा कैसे घूमने लगती है और क्यों दोनों हेमिस्फीयर में चक्रवात अलग-अलग दिशाओं में घूमते हैं. अक्टूबर के आखिर में चक्रवात अर्नब, नवंबर की शुरुआत में चक्रवात मुरसु और उसके बाद चक्रवात अकवान के आने के बाद लोगों की इस घटना में दिलचस्पी बढ़ी है. बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने के लिहाज से अक्टूबर और नवंबर का समय सबसे सक्रिय महीनों में से एक माना जाता है. इन चक्रवातों का बार-बार बनना और आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ना, तटीय समुदाय, बुनियादी ढांचे, खेती और आजीविका के लिए जोखिम पैदा कर रहा है.

कोरिओलिस बल क्या है?

नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक कोरिओलिस बल एक आभासी बल है जिसका नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ गैस्पर्ड-गुस्ताव डी कोरिओलिस के नाम पर रखा गया है. यह कोई भौतिक ढक्कन नहीं है बल्कि है पृथ्वी की घूमती हुई सतह के रिलेटिव हवा के मुड़ने को दर्शाता है.

पृथ्वी की सतह की रफ्तार लैटिट्यूड के साथ बदलती रहती है. नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक भूमध्य रेखा पर पृथ्वी सबसे चौड़ी है. यहां इसकी सतह लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है. ध्रुवों पर सतह के घूमने की रफ्तार लगभग शून्य होती है. जब हवाएं अलग-अलग लैट्टीट्यूड के बीच लंबी दूरी तय करती हैं तो घूमने की रफ्तार में अंतर की वजह से वह सीधे रास्ते पर चलने के बजाय मुड़ जाती हैं.

यही प्रभाव इस बात को तय करता है कि हर हेमिस्फीयर में चक्रवात किस दिशा में घूमेगा. NOAA की नेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, डेटा एंड इनफॉर्मेशन सर्विस के वैज्ञानिक आंकड़े फेरेल के नियम से जुड़े दिशा निर्देश बताते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने चलने की दिशा से दाईं तरफ मुड़ जाती हैं. यही वजह है कि चक्रवात घड़ी की सुई की उलटी दिशा में घूमते हैं. साउदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं बाईं तरफ मुड़ जाती हैं और चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं.





चक्रवात में हवाएं कैसे घूमने लगती हैं?

यह प्रक्रिया तब शुरू हो जाती है जब समुद्र का पानी 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाता है. गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है जिस वजह से केंद्र में कम दबाव वाला एक गहरा क्षेत्र बन जाता है. इसे आई कहा जाता है. इसके बाद आसपास के ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से हवा इस कम दबाव वाले केंद्र को भरने के लिए अंदर की तरफ जाती है.

जैसे-जैसे यह हवा केंद्र की तरफ बढ़ती है कोरिओलिस बल इसके रास्ते को मोड़ देता है. सीधे अंदर की तरफ जाने की बजाय हवा केंद्र के चारों तरफ एक घुमावदार रास्ता अपनाती है. इस प्रक्रिया को साइक्लोस्ट्रोफिक बैलेंस के नाम से जाना जाता है. यहां यह घुमाव एक चक्रवती प्रणाली बनाने में मदद करता है. चक्रवात के घूमने में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सिद्धांत भी शामिल होता है.

इसमें एक जरूरी भौगोलिक सीमा भी है. नासा की जेट प्रोफेशन लेबोरेटरी के शोध से यह पता चलता है कि भू मध्य रेखा पर कोरिओलिस बल शून्य होता है. इसी के साथ 0 डिग्री से 5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच यह काफी कमजोर होता है. अच्छी तरह शुरुआती घुमाव ना होने की वजह से भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते और ना ही वे इसे पार करते हैं.





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हाल के शोध अपडेट क्या बताते हैं?

मार्च 2026 में नेचर जनरल के एनपीजे क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में प्रकाशित एक शोध में गर्म होती जलवायु के बीच वायुमंडलीय परिसंचरण और वायुमंडलीय कोणीय संवेग को स्टडी किया गया. इसमें यह पाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन पैटर्न्स में बड़े बदलाव आ रहे हैं. स्टडी के मुताबिक हवा की रफ्तार और दबाव में होने वाले ये बदलाव पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर रहे हैं, जिससे दिन का समय बढ़ रहा है.

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