Cyclone Akvan: बंगाल की खाड़ी में बने भीषण चक्रवाती तूफान अकवान ने भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में हलचल तेज कर दी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 18 नवंबर 2026 को गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका अकवान 20 नवंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच तट से टकरा सकता है.

जहां एक तरफ तटीय इलाकों में इस तूफान से निपटने की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि अकवान के बाद आने वाला अगला चक्रवाती तूफान कौन-सा होगा और वह कब तक दस्तक दे सकता है.

अकवान के बाद आएगा चक्रवात कानी

उत्तरी हिंद महासागर, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफानों के नामकरण की तय सूची के मुताबिक, 'अकवान' के बाद आने वाले अगले तूफान का नाम कानी होगा. अकवान नाम ईरान द्वारा सुझाया गया था, जो पारसी पौराणिक कथाओं के एक पात्र से जुड़ा है.

इसके ठीक बाद सूची में अगला नंबर मालदीव का है, जिसने अगले चक्रवात के लिए कानी नाम तय किया है. स्थानीय भाषा में कानी का अर्थ सुंदर युवती या युवा व्यक्ति होता है. इस सूची के अनुसार, कानी के बाद आने वाले तूफान का नाम नगामन होगा, जिसे म्यांमार ने दिया है.

कब तक दे सकता है अगला तूफान दस्तक?

जहां तक अगले तूफान कानी के दस्तक देने की तारीख का सवाल है, तो मौसम विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी भी चक्रवात के आने की कोई तय तारीख या कैलेंडर नहीं होता है. समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने, समुद्री सतह के तापमान और हवा की अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर ही कोई नया सिस्टम तैयार होता है.

जब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई मौसमी सिस्टम मजबूत होकर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में पहुंचता है, यानी उसकी हवा की रफ्तार कम से कम 62 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, तभी उसे आधिकारिक तौर पर अगला नाम दिया जाता है. फिलहाल मौसम विभाग ने कानी नाम के किसी नए तूफान के बनने को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना पोस्ट-मानसून सीजन होने के कारण समुद्री हलचल के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है.

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कैसे तय होते हैं तूफानों के नाम?

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले तूफानों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक आयोग के पैनल के तहत किया जाता है. इस पैनल में भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन समेत कुल 13 देश शामिल हैं.

साल 2020 में इन सभी 13 देशों ने 13-13 नामों की एक सूची तैयार की थी, जिसमें कुल 169 नाम शामिल हैं. भारत का मौसम विभाग इसी सूची में से क्रमवार तरीके से हर नए तूफान को नाम देता है, ताकि आम लोगों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को मौसम की चेतावनी समझने में आसानी हो.

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