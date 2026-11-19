हेनरी निकोल्स ने भारत के खिलाफ पहली पारी में शानदार शतक जड़ा. ये इसलिए भी खास है क्योंकि न्यूजीलैंड ने 5 विकेट महज 70 के स्कोर पर गंवा दिए थे. उनके विकेट को तरस रही टीम इंडिया के पास उन्हें आउट करने का एक अच्छा मौका आया, लेकिन देवदत्त पडिक्कल से कैच छूट गया. तब निकोल्स 102 रन पर खेल रहे थे. इस कैच ड्राप से भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी नाराज दिखे. ऋषभ पंत भी गुस्से में नजर आए, उन्होंने भी कैच के प्रयास में पीछे दौड़ लगाई थी.

74वें ओवर की तीसरी गेंद प्रसिद्ध कृष्णा ने बैक ऑफ लेंथ पर डाली, जिस पर हेनरी निकोल्स ने पुल शॉट लगाया. शॉट सही से टाइम नहीं हुआ. गेंद हवा में शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गई. विकेटकीपर ऋषभ पंत कैच के प्रयास में पीछे की तरफ भागे. शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े देवदत्त पडिक्कल के लिए आसान कैच था, उनसे ये छूट गया.

Even ian smith mentioned that if this hippo pulled early then dev might have taken that catch... What have you done liability pant💔 https://t.co/YTlJpmHQGw — MR.LORD✨️ (@LORD__GAMERR__1) November 19, 2026

कैच लेने के प्रयास में पडिक्कल के पास तक पहुंच गए ऋषभ पंत इस कैच ड्राप से काफी नाराज दिखे. वह पडिक्कल से कुछ बोलते भी नजर आए, हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा ये साफ नहीं है. फिर स्क्रीन पर कप्तान शुभमन गिल को दिखाया गया, इस कैच ड्राप से वह भी काफी गुस्से में दिखे. हो भी क्यों न, ये हेनरी निकोल्स का विकेट होता जो शतक बना चुके हैं.

पहले दिन का का खेल खत्म

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में टॉम लैथम का विकेट लेकर शानदार शुरुआत दिलाई, इसके बाद न्यूजीलैंड के विकेटों की झड़ी लग गई. 5 विकेट सिर्फ 70 के स्कोर पर गिर गए थे. तब तीसरे नंबर पर आए हेनरी निकोल्स का ग्लेन फिलिप्स का साथ मिला, दोनों ने दिन का खेल खत्म होने तक कोई विकेट नहीं गंवाया. निकोलस ने शतक जड़ा और फिलिप्स शतक से 6 रन दूर हैं.

हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स के बीच 173 रनों की साझेदारी हो चुकी है. हेनरी 113 रन और फिलिप्स 94 रन पर नाबाद हैं, जो दूसरे दिन न्यूजीलैंड पारी को 243/5 से आगे बढ़ाएंगे.