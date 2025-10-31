किसी को 45000 मिलते हैं तो 8वें वेतन आयोग से कितनी हो जाएगी सैलरी, देख लें कैलकुलेशन

सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार के बाद आखिर वह खबर आ ही गई, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. महीनों से चर्चाओं में रहे 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने औपचारिक मंजूरी दे दी है. अब सवाल सिर्फ इतना है कब और कितना वेतन बढ़ेगा? हर महीने 45,000 रुपये पाने वाला कर्मचारी ये सोचकर ही खुश हो जाता है कि शायद अब जेब में हर महीने कुछ हजार नहीं, बल्कि कई दसियों हजार ज्यादा आने वाले हैं. लेकिन सवाल है कि क्या सच में ऐसा होगा? और अगर हां, तो बढ़ोतरी कितनी होगी? चलिए, देखते हैं असली कैलकुलेशन.

वेतन आयोग तय करता है वेतन का फॉर्मूला

हर बार की तरह इस बार भी आयोग सिर्फ सैलरी की समीक्षा नहीं करेगा, बल्कि यह तय करेगा कि भविष्य में वेतन की गणना किस फॉर्मूले से होगी. आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद ही सरकार फिटमेंट फैक्टर तय करती है. यही वह फैक्टर होता है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होती है. सरल शब्दों में कहें तो यह एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, मतलब जितना ज्यादा फैक्टर, उतनी ज्यादा सैलरी.

फिटमेंट फैक्टर क्या है और कैसे काम करता है?

मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 35,000 रुपये है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 (जैसा कि 7वें वेतन आयोग में था) लागू किया जाता है, तो नई सैलरी होगी 35,000 × 2.57 = 89,950 रुपये. अब अगर 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.0 से 2.5 के बीच रखा जाता है, तो उसी सैलरी का नया आंकड़ा 70,000 से 87,500 रुपये तक जा सकता है. यानि, कर्मचारी की सैलरी में एक झटके में 30,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी संभव है.

45000 की सैलरी पर 8वें वेतन आयोग का असर

अगर किसी की मौजूदा कुल सैलरी 45,000 प्रति माह है, तो उसमें बेसिक पे, डीए, HRA और अन्य भत्ते शामिल होते हैं. मान लीजिए इस सैलरी में बेसिक पे 18,000 रुपये है. 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 से गुणा किया गया था. अगर वही फॉर्मूला 8वें आयोग में लगभग 3.0 या 3.1 गुना तक बढ़ता है, तो नई बेसिक सैलरी लगभग 54,000 रुपये से 56,000 रुपये तक हो सकती है.

अब इसमें 35-42% डीए और अन्य भत्ते जोड़ दिए जाएं, तो कुल सैलरी लगभग 78,000 से 85,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है. यानि एक साधारण 45,000 पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मासिक आय में लगभग 30,000 से 40,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

वर्तमान 7वां वेतन आयोग 2016 से चल रहा है और सामान्य तौर पर हर 10 साल बाद नया आयोग लागू किया जाता है. ऐसे में अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग 2028 से लागू हो सकता है. हालांकि, वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

