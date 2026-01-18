8th Pay Commission: लेवल 1 से 18 तक...8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, खाते में आएंगे कितने रुपये?
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है. आइए जानते हैं कि लेवल 1 से लेकर 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है.
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद पूरे भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारी सैलरी बढ़ोतरी से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं. हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर की घोषणा नहीं की है. लेकिन लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं की आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बैंक खातों में कितना ज्यादा पैसा आएगा.
क्या है फिटमेंट फैक्टर का रोल
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल मौजूदा बेसिक सैलरी से रिवाइज्ड बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है. सातवें वेतन आयोग के तहत यह फैक्टर 2.57 था. आठवें वेतन आयोग के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि यह 1.70 से 2.86 के बीच हो सकता है.
2.15 फिटमेंट फैक्टर के साथ संभावित सैलरी बढ़ोतरी
अगर सरकार 2.15 के मॉडरेट फिटमेंट फैक्टर पर सहमत होती है तो सभी लेवल पर सैलरी में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर लगभग 38,700 हो सकती है. इसका मतलब है कि अलाउंस को छोड़कर हर महीने 20,700 की सीधी बढ़ोतरी होगी. लेवल 10 पर जहां अधिकारी अभी 56,100 की बेसिक सैलरी पा रहे हैं, रिवाइज्ड सैलरी लगभग 1,20,615 तक पहुंच सकती है. इसका मतलब यह बढ़ोतरी सीधे 64,515 की होगी. वहीं अगर लेवल 18 की बात करें तो इसमें बेसिक सैलरी 2,50,000 से बढ़कर लगभग 5,37,500 हो सकती है.
2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी का अनुमान
अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो जाता है तो सैलरी में बढ़ोतरी और भी ज्यादा होगी. लेवल 1 के लिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 51,480 हो सकती है. वहीं अगर लेवल 3 की बात करें तो उनकी बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 62,062 हो सकती है. इसी के साथ लेवल 6 पर सैलरी 35,400 से बढ़कर 1,01,244 हो सकती है. लेवल 10 के अधिकारियों के लिए अनुमानित बेसिक सैलरी मौजूद लेवल से बढ़कर 1,60,446 तक हो सकती है.
1.7 फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी में बढ़ोतरी
अगर सरकार कम वाला तरीका अपनाती है और 1.7 फिटमेंट फैक्टर को तय करती है तो भी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. लेवल 1 के लिए बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 30600 हो सकती है. लेवल 3 के लिए कर्मचारियों की सैलरी 21700 से बढ़कर 36890 हो सकती है. लेवल 6 पर बेसिक सैलरी 35,400 से बढ़कर 60,000 हो सकती है.
आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा
मौजूदा टाइमलाइन के मुताबिक वेतन आयोग के रिपोर्ट 2027 के दूसरे छमाही में आने की उम्मीद की जा रही है. घोषणा का समय बड़े त्योहारों के आसपास रखा जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर इसका असर हो.
ये भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 तोड़ने पर सिर्फ पेनाल्टी लगेगी या जेल भी हो जाएगी, जानें क्या हैं नियम?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL