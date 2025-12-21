हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाVideo: निधि अग्रवाल की तरह भीड़ में फंसीं सामंथा प्रभु, बेकाबू हुए फैंस ने खींचा साड़ी का पल्लू

Samantha Prabhu Mobbed By Fans: सामंथा रुथ प्रभु हैदराबाद में एक स्टोर लॉन्च इवेंट में पहुंची थीं. इवेंट से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाते समय एक्ट्रेस को भीड़ ने घेर लिया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Dec 2025 07:21 PM (IST)
हाल ही में साउथ एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भीड़ में फंस गई थीं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वहीं अब साउथ हसीना सामंथ रुथ प्रभु के साथ भी ऐसा ही वाक्या पेश आया है. एक्ट्रेस हाल ही में हैदराबाद में एक स्टोर लॉन्च इवेंट में शामिल हुई थीं. यहां से लौटते समय सामंथा को भीड़ ने घेर लिया जिसके बाद एक्ट्रेस बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी तक पहुंच पाईं.

सामंथा रुथ प्रभु हैदराबाद में एक स्टोर लॉन्च इवेंट में पहुंची थीं. इस दौरान वो सिल्क साड़ी पहने दिखाई दीं. इस इवेंट से एक्ट्रेस की काफी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. उनमें से एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सामंथा प्रभु को चारों तरफ से भीड़ ने घेरा हुआ है. एक्ट्रेस जब इवेंट से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश करती हैं, तो भीड़ बेकाबू हो जाती है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vamshi Krishna (@vk_vlogger1)


भीड़ ने खींची सामंथा की साड़ी
वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इस दौरान अफरा-तफरी में भीड़ से सामंथा की साड़ी का पल्लू भी खिंच जाता है. वहीं कई लोग गिर भी जाते हैं. इस बीच सामंथे बहुत शालीनता के साथ खुद को भीड़ से बचाती हैं और किसी तरह अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं. अब इस वायरल वीडियो को देख फैंस भी रिएक्ट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'ये फैंस अजीब क्यों होते जा रहे हैं?' दूसरे ने पूछा- 'ये जानवरों की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं?' एक और शख्स ने लिखा- 'इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है?'

सिल्क साड़ी पहन हसीन लगीं सामंथा
इस इवेंट में जाने से पहले सामंथा प्रभु ने अपने लुक की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं. इनमें ब्लैक कलर की सिल्क साड़ी पहने एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही थीं. साड़ी को एक्ट्रेस ने स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ पेयर किया था. हैवी गोल्डन ईयररिंग्स पहने और माथे पर काली बिंदी लगाए सामंधा बहुत हसीन लग रही थीं.

भीड़ में फंस गई थीं निधि अग्रवाल
बता दें कि इससे पहले प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'द राजा साब' के गाने 'सहाना सहाना' के लॉन्च इवेंट में निधि अग्रवाल भी भीड़ में फंस गई थीं. एक्ट्रेस का भीड़ में बुरा हाल हो गया था. जिसके बाद इस मामले पर कानूनी एक्शन भी लिया गया.

Published at : 21 Dec 2025 07:21 PM (IST)
