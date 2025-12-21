अगले साल OTT पर रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में, 'हक' से लेकर धुरंधर' तक हैं कमाल के लाइनअप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीअगले साल OTT पर रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में, 'हक' से लेकर धुरंधर' तक हैं कमाल के लाइनअप

Next Year Ott Releases: दिसंबर खत्म होते ही जनवरी से ओटीटी पर फिल्मों की लाइन लगने वाली हैं. अगले साल के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बॉलीवुड मूवीज का लाइनअप बना हुआ है. यहां देखें पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Dec 2025 08:00 PM (IST)
2026 की शुरुआत वाकई काफी धमाकेदार होने वाली है. अगले साल तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक से बढ़कर एक धमाकेदार फिल्मों की एंट्री होने वाली है जिसके इंतजार में ऑडियंस बैठी हुई है. यहां है पूरी लिस्ट.

यामी गौतम की फिल्म 'हक' से नए साल की शुरुआत होने वाली है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रही अब 2026 में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये ओटीटी पर क्या कमाल करती है. इमरान हाशमी और यामी गौतम की ये फिल्म 2 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करेगी.
सोनी लिव की ये फेमस सीरीज भी अपने नए सीजन के ओटीटी पर वापसी करने वाली है. राजेंद्र चावला सरदार पटेल की भूमिका में नजर आएंगे तो वहीं चिराग वोहरा महात्मा गांधी और आरिफ जकारिया मोहम्मद अली जिन्ना का रोल प्ले करेंगे. बता दें, 'फ्रीडम एट मिडनाइट' का दूसरा सीजन 9 जनवरी से सोनी लिव पर स्ट्रीम करेगा.
Published at : 21 Dec 2025 08:00 PM (IST)
