अगले साल OTT पर रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में, 'हक' से लेकर धुरंधर' तक हैं कमाल के लाइनअप

सोनी लिव की ये फेमस सीरीज भी अपने नए सीजन के ओटीटी पर वापसी करने वाली है. राजेंद्र चावला सरदार पटेल की भूमिका में नजर आएंगे तो वहीं चिराग वोहरा महात्मा गांधी और आरिफ जकारिया मोहम्मद अली जिन्ना का रोल प्ले करेंगे. बता दें, 'फ्रीडम एट मिडनाइट' का दूसरा सीजन 9 जनवरी से सोनी लिव पर स्ट्रीम करेगा.