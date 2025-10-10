हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना के एक चाल से उजड़ेगा 'तुलसी' का संसार, हनी ट्रैप में फंसेगी परिधि

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना के एक चाल से उजड़ेगा 'तुलसी' का संसार, हनी ट्रैप में फंसेगी परिधि

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है.परिधि और नॉयना दोनों मिलकर तुलसी और मिहिर को अलग करके दम लेना चाहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 08:52 AM (IST)
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी के दुश्मन चारों तरफ हैं. इधर, तुलसी ने कसम खा ली है कि अब वो बच्चों पर ध्यान नहीं देने वाली.शो में अब तक देखने को मिला कि रणविजय शांति निकेतन पहुंचता है और परिधि संग अपनी शादी की बात मिहिर से करता है.

इधर, तुलसी से ऋतिक कहता है कि इस रिश्ते के लिए हां ना करे. क्योंकि परिधि को रणविजय सिर्फ फंसा रहा है. उसने इससे पहले भी दो लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसाया है. तुलसी इस बात को सुन हैरान रह जाती है. इसी बीच शो में अब बड़ा बवाल मचने वाला है.

नॉयना करेगी तुलसी पर वार

इधर तुलसी और मिहिर साथ में करवाचौथ सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं. मिहिर भी इस व्रत को रखने वाला है.वहीं, नॉयना फैसला करती है कि वो अब तुलसी पर खुलकर वार करेगी. नॉयना इस काम को अंजाम देने के लिए अपने सुनार को फोन करती है.

वो अपने नाम का नेकपीस तुलसी के घर भिजवाने वाली है.नॉयना अब मिहिर को अपने वश में करने के लिए एक के बाद एक नए चाल चल रही है. नेकपीस को देखने के बात तुलसी को ऐसा लगने वाला है कि मिहिर ने इसे नॉयना के लिए बनवाया है.

 
 
 
 
 
तुलसी को छोड़ पार्टी में जाएगा मिहिर

उसके बाद वो मिहिर पर शक करने वाली है.इधर, नॉयना अपनी बहन से मिहिर के पास फोन करवाती है. नॉयना की बहन मिहिर से कहती है कि बर्थडे पार्टी है तुम्हें आना. तुलसी को बिना बताए मिहर इस पार्टी में चला जाता है और खूब मस्ती करता है.

इधर, भूखी प्यासी तुलसी उसका इंतजार करती रहती हैं. वहीं, मिहिर के व्रत को नॉयना तुड़वाना चाहती है. इसी बीच मिहिर को तुलसी की याद आती है और वो वापस घर आ जाता है. एक बार फिर नॉयना गुस्से में आग बबूला हो जाती है.

Published at : 10 Oct 2025 08:52 AM (IST)
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
