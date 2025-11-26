टीवी पर 12 साल बाद सीजन 2 से कमबैक कर रहा 'ये है मोहब्बतें? दिव्यांका-करण ने दिया हिंट!

दिव्यांका त्रिपाठी और करण पटेल ने हाल ही में 'ये है मोहब्बतें' के फैंस के बीच पुरानी यादें ताज़ा कर दीं. दरअसल और दिव्यांका ने अपने सोशल मीडिया पर इस साल के स्टार परिवार अवॉर्ड्स में साथ में डांस करने का एक वीडियो शेयर किया, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा. लेकिन जिस बात ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, वह क्लिप में एक छोटा सा इशारा था जिससे लग रहा है कि ये जोड़ी 'ये है मोहब्बतें' के सीजन 2 से टीवी पर कमबैक कर सकती गै.

'ये है मोहब्बतें 2' की हो रही तैयारी?

दिव्यांका संग अपनी परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर करते हुए करण ने लिखा, "ये है मोहब्बतें सीज़न 2 हो जाए??" करण ने आगे तारीफ़ करते हुए कहा, "यह एकमात्र ऐसा शो है जिससे हर दर्शक खुद को जोड़ सकता है, चाहे वह पति, पत्नी, बच्चे, दादा-दादी, भाई-बहन... वगैरह हों! आखिरकार ये है मोहब्बतें." दिव्यांका ने पोस्ट को फिर से शेयर किया और लिखा, "मैं तो कब से तैयार हूं तैयार."





दिव्यांका त्रिपाठी ने स्टार परिवार के परफॉर्मेंस की एक झलक शेयर की

इससे पहले, दिव्यांका ने भी अवॉर्ड शो में अपने डांस का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा था, "देखो...एक रील भी. एक के साथ एक फ्री! एक में कई गाने फिट करने की कोशिश की... स्टेप्स थोड़े अजीब लग सकते हैं...लेकिन केमिस्ट्री ज़बरदस्त है."

बता दें कि दिसंबर 2013 में शुरू हुआ "ये है मोहब्बतें" स्टार प्लस के सबसे सक्सेसफुल शोज़ में से एक था. इस शो में दिव्यांका और करण ने लीड रोल प्ले किया था. इस जोड़ी ने अपनी दमदार केमिस्ट्री के चलते कई बार फेवरेट जोड़ी का अवॉर्ड जीता था.

दिव्यांका त्रिपाठी और करण पटेल वर्कफ्रंट

करण पटेल आखिरी बार अक्टूबर 2023 में रिलीज़ होने वाली फिल्म डरन छू में नज़र आए थे. भारत रतन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रगति आनंद, किरण भार्गव, अमित दोलावत और मनोज जोशी भी प्रमुख भूमिकाओं थे. इसकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने लाइफ में निराशा से जूझ रहा है.

वहीं दिव्यांका त्रिपाठी आखिरी बार द मैजिक ऑफ शिरी में नज़र आईं, जो एक जियोसिनेमा टेलीविजन सीरीज़ है और नवंबर 2024 में लॉन्च हुई थी. जियो स्टूडियो के लिए ज्योति देशपांडे और तनवीर बुकवाला द्वारा निर्मित इस फिल्म में जावेद जाफरी, नमित दास, दर्शन जरीवाला, निशांक वर्मा और परमीत सेठी ने अहम रोल प्ले किया था.