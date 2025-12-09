2025 में इन पॉपुलर एक्ट्रेसेस ने बनाई टीवी से दूरी, जानें क्या कर रही हैं

ग्लैमर वर्ल्ड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं, जिन्हें टीवी ने नेम-फेम दिया. टीवी शोज ने उन्हें रातों रात स्टार बनाया लेकिन अब वो एक्ट्रेसेस टीवी से दूरी बनाए हुए हैं. इस लिस्ट में कई एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हैं, जो टीवी को छोड़ फिल्मों और वेब सीरीज पर फोकस कर रही हैं. आज हम आपको ऐसी 5 एक्ट्रेसेस के बारे में बता रहे हैं जो 2025 में टीवी की दुनिया से गायब रहीं.

मोना सिंह

मोना सिंह को 2022 में आखिरी बार टीवी पर देखा गया था. वो शो पुष्पा इम्पॉसिबल में एडवोकेट दामिनी मेहरा के रोल में थीं. इसके बाद से उन्होंने टीवी से दूरी बना ली. वो फिल्मों और ओटीटी में काम कर रही हैं.

2025 में वो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड और थोड़े दूर थोड़े पास में नजर आईं. अब वो पान पर्दा जर्दा और मा का सम में नजर आएंगी. इसके अलावा फिल्मों की बात करें तो वो 2024 में मुंज्या में दिखी थीं. अब वो हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस और बॉर्डर 2 में दिखेंगी.

दिव्यांका त्रिपाठी

एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी भी टीवी की दुनिया से दूर हैं. उन्हें 2019 में शो ये है चाहते में इशिता के रोल में देखा गया था. दिव्यांका टीवी छोड़ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फोकस कर रही हैं. वो वेब सीरीज द मैजिक ऑफ सिरी में दिखी थीं. ये सीरीज 2024 में आई थी.

रश्मि देसाई

रश्मि देसाई भी टीवी से थोड़ी दूरी बनाए हुए है. उन्होंने 2022 में मायथोलॉजिकल शो नागिन 6 किया था. इसके बाद दो रियलिटी शोज किए. 2023 में वो एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में दिखी थीं. 2025 में उन्होंने एक शो वागले की दुनिया-नई पीढ़ी नए किस्से में कैमियो किया था.

2025 में वो गुजराती फिल्म Mrs Mara Online Che में दिखीं. हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट भी शुरू किया है.

देवोलीना भट्टाचार्जी

देवोलीना भट्टाचार्ज 2024 के बाद से टीवी पर नहीं दिखी हैं. 2024 में वो छठी मैया की बिटिया में छठी मैया के रोल में दिखी थीं. अब देवोलीना ब्रेक पर हैं. वो कुछ समय पहले मां बनी हैं. उन्होंने बेटे को जन्म दिया है. हाल ही में देवोलीना ने एक घर भी खरीदा है.

जेनिफर विंगेट

जेनिफर को आखिरी बार 2019-2020 में टीवी पर देखा गया था. वो शे बेहद 2 में दिखी थीं. इस शो में उन्होंने माया जय सिंह के रोल में थीं. इसके बाद से वो टीवी पर नजर नहीं आई हैं.

वो ओटीटी के लि वेब सीरीज पर फोकस कर रही हैं. वो कोड एम और रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी में नजर आई थीं. फिलहाल वो एक अनटाइटल्ड सीरीज में काम कर रही हैं.