बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल चर्चा में बनी हुई हैं. जब वो शो में थीं तो उन्हें फेक कहा गया था. अब बिग बॉस 19 से निकलने के बाद तान्या ने फेक टैग पर बात की है. उनका कहता है कि वो अगर अपने लिए कुछ कर रही हैं तो बाकी लोगों को इससे क्या परेशानी हो रही है.

फेक टैग पर तान्या मित्तल का रिएक्शन

फेक बुलाए जाने पर तान्या मित्तल ने कहा, 'मैं जो हूं उसे लेकर मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूं. मैं ऐसे परिवार से आती हूं जहां मैं कुछ आदतों और आराम के साथ बड़ी हुईं. मुझे नहीं पता कि इसे लेकर सवाल क्यों किए जा रहे हैं. अगर मैं खुद पर पैसा खर्च करना चाहती हूं और एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल मेटेंन करना चाहती हूं वो इसीलिए क्योंकि मैं कर सकती हूं. मैंने उसके लिए काम किया है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीजें बनाकर बोल रही हूं. अगर एक 30 साल की महिला अपनी जरुरतों और इच्छाओं को पूरा सकती है तो इसमें दिक्कत क्या है.'

आगे उन्होंने कहा, 'ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं थोड़ा हटके कुछ करती हैं तो ये बहस का टॉपिक बन जाता है. लोग बोलते हैं कि मैंने क्यों अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर बात की. मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सिर्फ मर्दों और कुछ सेलिब्रिटीज तक ही सीमित रहें. अगर कोई सिक्योरिटी अफॉर्ड कर सकता है तो ये उनकी च्वॉइस है. ये पर्सनल प्रिफरेंस है.'

इसके अलावा तान्या ने कहा, 'लोग ये भूल जाते हैं कि रियलिटी शो में जो वो देख रहे हैं वो कंप्लीट पर्सन नहीं होता है. मैं जमीन से जुड़ी हुई हूं और कल्चर्ड घर में बड़ी हुई हूं. मुझे इस पर गर्व है. बिग बॉस के घर में जो भी होता था वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है. ये मेरी परवरिश और वैल्यूज को डिफाइन नहीं करता है.'