हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘मैं खुद पर पैसा खर्च करना चाहती हूं और…’, फेक टैग पर बोली तान्या मित्तल

‘मैं खुद पर पैसा खर्च करना चाहती हूं और…’, फेक टैग पर बोली तान्या मित्तल

बिग बॉस 19 में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल को देखा गया था. तान्या शो में तीसरी रनरअप बनी थीं. अब उन्होंने फेक टैग को लेकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Dec 2025 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल चर्चा में बनी हुई हैं. जब वो शो में थीं तो उन्हें फेक कहा गया था. अब बिग बॉस 19 से निकलने के बाद तान्या ने फेक टैग पर बात की है. उनका कहता है कि वो अगर अपने लिए कुछ कर रही हैं तो बाकी लोगों को इससे क्या परेशानी हो रही है.

फेक टैग पर तान्या मित्तल का रिएक्शन

फेक बुलाए जाने पर तान्या मित्तल ने कहा, 'मैं जो हूं उसे लेकर मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूं. मैं ऐसे परिवार से आती हूं जहां मैं कुछ आदतों और आराम के साथ बड़ी हुईं. मुझे नहीं पता कि इसे लेकर सवाल क्यों किए जा रहे हैं. अगर मैं खुद पर पैसा खर्च करना चाहती हूं और एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल मेटेंन करना चाहती हूं  वो इसीलिए क्योंकि मैं कर सकती हूं. मैंने उसके लिए काम किया है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीजें बनाकर बोल रही हूं. अगर एक 30 साल की महिला अपनी जरुरतों और इच्छाओं को पूरा सकती है तो इसमें दिक्कत क्या है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tanya Mittal (@tanyamittalofficial)

आगे उन्होंने कहा, 'ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं थोड़ा हटके कुछ करती हैं तो ये बहस का टॉपिक बन जाता है. लोग बोलते हैं कि मैंने क्यों अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर बात की. मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सिर्फ मर्दों और कुछ सेलिब्रिटीज तक ही सीमित रहें. अगर कोई सिक्योरिटी अफॉर्ड कर सकता है तो ये उनकी च्वॉइस है. ये पर्सनल प्रिफरेंस है.'

इसके अलावा तान्या ने कहा, 'लोग ये भूल जाते हैं कि रियलिटी शो में जो वो देख रहे हैं वो कंप्लीट पर्सन नहीं होता है. मैं जमीन से जुड़ी हुई हूं और कल्चर्ड घर में बड़ी हुई हूं. मुझे इस पर गर्व है. बिग बॉस के घर में जो भी होता था वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है. ये मेरी परवरिश और वैल्यूज को डिफाइन नहीं करता है.'

और पढ़ें
Published at : 09 Dec 2025 08:33 AM (IST)
Tags :
Bigg Boss 19 Tanya Mittal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दे दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से अमेरिका को लग जाएगी मिर्ची!
'सबके लिए अच्छा होगा...', पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से लगेगी अमेरिका को मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', पाकिस्तान का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', PAK का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
Advertisement

वीडियोज

UP News: धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर ब्लेड से हमला, युवती की हालत गंभीर | Breaking
Parliament Winter Session: लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा, SIR समेत कई मुद्दों पर होगी बहस
Indigo संकट के बीच आज DGCA ने किया तलब, CEO से हुई आज पूछताछ । Breaking News
Parliament Winter Session:वंदे मातरम् पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा, Amit Shah करेंगे बहस की शुरुआत
Japan में लगे भूकंप के तेज झटके, सुनामी का अलर्ट किया गया जारी । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दे दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से अमेरिका को लग जाएगी मिर्ची!
'सबके लिए अच्छा होगा...', पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से लगेगी अमेरिका को मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', पाकिस्तान का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', PAK का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
बॉलीवुड
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
ट्रेंडिंग
Video:
"और ले लो सेल्फी" बंदर के साथ पोज मार रही थी पापा की परी, तभी हो गया हमला- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Most Venomous Snake: यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
नौकरी
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget