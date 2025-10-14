अविका गोर का शादी के 14 दिन बाद भी नहीं हुआ गृह प्रवेश, बालिका वधू फेम आनंदी ने बताया
Avika Gaur Marriage: शादी के 14 दिन बीत गए, लेकिन टीवी की पॉपुलर आनंदी अविका गोर का ससुराल में गृह प्रवेश अब तक नहीं हुआ. फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है.
टीवी की फेमस 'आनंदी' अविका गोर ने हाल ही में रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लिए. शादी के 14 दिन पूरे होने के बाद अब अविका और उनके पति मिलिंद ने अपने मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस भी शेयर किए.
शादी के बाद जिंदगी में बदलाव
टेली रिपोर्टर से बातचीत में अविका ने बताया कि शादी के बाद वह थोड़ी जिद्दी हो गई हैं. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि अब जिद्दी बनना मेरा हक है. पत्नी वाले कुछ बदलाव तो आए हैं, लेकिन मजा भी आ रहा है.” उनके पति मिलिंद ने हंसते हुए कहा कि पत्नी को जिद्दी होना तो हक है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बस जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ गई हैं.
अविका की पहली दिवाली में गृह प्रवेश
अविका ने खुलासा किया कि अब तक उनका ससुराल में गृह प्रवेश नहीं हुआ और न ही उनकी पहली रसोई की रस्म हुई है. उन्होंने बताया, “शादी के बाद मेरी पहली दिवाली पर मेरा गृह प्रवेश होगा और उसी दिन पहली रसोई भी होगी.”
अविका ने बताया हनीमून प्लान्स
अविका ने बताया, 'मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं.' अविका बोलीं, 'मैं जब पहली रसोई करूंगी तो उसका गिफ्ट आएगा. गृह प्रवेश करूंगी तो उसका भी गिफ्ट आएगा.' अविका ने हनीमून प्लान्स भी बताए. एक्ट्रेस ने कहा कि वो अभी अपना शो खत्म होने का इंतजार कर रही हैं. उनके पास कुछ फिल्मों के कमिटमेंट्स भी हैं. अविका का कहना है कि वो काम से फ्री होकर हनीमून पर जाएंगी, क्योंकि वो लंबे हनीमून पर जाना चाहती हैं.
