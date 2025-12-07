टीवी की पार्वती बनीं मां, देवों के देव फेम एक्ट्रेस सोनारिका ने दिया बेबी गर्ल को जन्म

देवों के देव महादेव फेम एक्ट्रेस सोनारिका भदोरिया के घर खुशियों ने जन्म लिया है. एक्ट्रेस मां बन गई हैं. सोनारिका और उनके पति विकास पाराशर ने बेबी गर्ल का वेलकम किया है. टीवी की पार्वती ने सोशल मीडिया पर मां बनने की अनाउंसमेंट की.

सोनारिका ने बेबी गर्ल को दिया जन्म

उन्होंने बच्ची के पैरों की फोटो शेयर करते हुए लिखा- हमारा सबसे स्वीट और बड़ा आशीर्वाद. बेबी गर्ल आ गई है और ये अभी से हमारी पूरी दुनिया हो गई है.

सोनारिका ने बताया कि उन्होंने 5 दिसंबर को बेटी को जन्म दिया. सोनारिका ने जैसे ही बच्ची के जन्म की अनाउंसमेंट की तब से फैंस और फ्रेंड्स उन्हें बधाई दे रहे हैं. एक्टर लता सबरवाल, आशीष शर्मा, अशनूर कौर और आरती सिंह ने उन्हें बधाई दी.

सोनारिका का बेबीमून

बता दें कि सोनारिका ने 2024 में बिजनेसमैन विकास पाराशर संग शादी की थी. उनकी शादी काफी ग्रैंड हुई थी. सोनारिका की शादी की तस्वीरें खूब वायरल थीं. सिंतबर 2025 में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की. उन्होंने अपने बेबीमून की फोटोज शेयर की थी. सोनारिका बीच पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आई थीं.

सोनारिका रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान भी उन्होंने कई ग्लैमरस फोटोशूट शेयर किए, जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. सोनारिका के फोटोशूट को फैंस ने काफी पसंद किया.

वर्क फ्रंट पर सोनाकिता ने 2011 में शो तुम देना साथ मेरा से शुरुआत की थी. लेकिन उन्हें पहचान देवों के देव...महादेव में मां पार्वती के रोल से मिली. इस रोल ने उन्हें घर-घर में पॉपुलर कर दिया. उनकी एक्टिंग और पावरफुल प्रेजेंस को फैंस ने बहुत प्यार दिया.

टीवी की सक्सेस के बाद उन्होंने रीजनल सिनेमा में काम किया. उन्होंने तेलुगू फिल्म Jadoogadu

और Eedo Rakam Aado Rakam में काम किया. उन्होंने फिर टीवी पर कमबैक भी किया. वो पृथ्वी वल्लभ, दास्तान-ए-मोहब्बत सलीम अनारकली और इश्क में मरजावां जैसे शोज में दिखीं.