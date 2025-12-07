धनुष-कृति की फिल्म पर 'धुरंधर' का नहीं चला जोर, नौवें दिन 'तेरे इश्क में' ने की धुआंधार कमाई

आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म में धनुष और कृति सेनन लीड रोल में हैं. फिल्म 28 नवंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फिल्म को फायदा मिल रहा है.

शनिवार को भी फिल्म की कमाई में ग्रोथ देखने को मिली है. 'धुरंधर' जैसी फिल्म का भी तेरे इश्क में पर खास असर नहीं दिख रहा है.

'तेरे इश्क में 'का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे शनिवार को 5.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म के नौवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने नौंवे दिन 5.50 करोड़ का कलेक्शन किया है तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 92.90 करोड़ हो गया है. फिल्म का फोकस 100 करोड़ क्लब में एंट्री है और इसी हिसाब से अगर फिल्म कमाती रही तो जल्द ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी.

ये फिल्म धनुष के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन गई है. धनुष की फिल्म रांझणा ने 60.22 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं कैप्टन मिलर ने 3.14 करोड़ की कमाई की थी. उनकी कुबेरा ने 2.17 करोड़ और रायन ने 1.74 करोड़ की कमाई की थी.

कृति सेनन की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

वहीं फिल्म कृति सेनन के करियर की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है. ये जल्द ही लुका छुपी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. लुका छुपी ने 94.09 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके अलावा फिल्म ने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 85.16 करोड़, क्रू 81.95, भेड़िया 68.67 करोड़ और हीरोपंती 52.7 करोड़ को पीछे छोड़ दिया है.

तेरे इश्क में से ऊपर अभी कृति की आदिपुरुष, दिलवाले और हाउसफुल 4 हैं. आदिपुरुष ने 147.92 करोड़, दिलवाले ने 148.42 करोड़ और हाउसफुल 4 ने 210.3 करोड़ की कमाई की थी.

तेरे इश्क में की बात करें तो इस फिल्म में कृति और धनुष की जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.