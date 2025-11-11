तारक मेहता में भव्य की वापसी पर मेकर्स ने किया रिएक्ट, बोले- हमारा नया टपु अच्छा काम कर रहा है

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में फैंस बेसब्री से दयाबेन के शो में वापसी का इंतजार कर रहे हैं. इसी के बीच शो में पुराने टपु यानी भव्य गांधी की वापसी को लेकर खबरें आने लीं. खबरें थीं कि भव्य शो वापस ज्वॉइन करना चाहते हैं, ताकि उनके रोल को प्रॉपर क्लोजर मिले. भव्य ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो शो में जरुर लौटना चाहेंगे. जब भव्य के शो में वापसी की खबरें बढ़ने लगीं तो मेकर्स को खुद इस पर रिएक्ट करना पड़ा.

मेकर्स ने किया शो में भव्य की वापसी पर रिएक्ट

प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा, 'शो में भव्य गांधी के लौटने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं. शो में उनकी वापसी को लेकर जो बज है वो गलत है और सिर्फ गॉसिप है. ऐसी अफवाहें अक्सर आती हैं और हम व्यूअर्स और मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन पर ध्यान न दें. हमारा करंट टपु नीतीश भलूनी अच्छा काम कर रहे हैं और ऑडियंस भी उन्हें पसंद कर रही है.'

View this post on Instagram A post shared by Bhavya Vinod Gandhi (@bhavyagandhi97)

वहीं भव्य ने भी इस पर रिएक्ट किया है. स्क्रीन से बातचीत में उन्होंन कहा, 'पता नहीं एक सिंपल सा स्टेटमेंट कैसे मिसकोट किया गया. मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं दोस्त, फैमिली और मीडिया से. मेरे पास तीन फिल्में हैं जो अगले साल रिलीज होंगे. दो फिल्में अगले साल फ्लोर पर जाने वाली हैं. मुझे नहीं लगता कि अभी समय है शो में वापस जाने का. मैं वहां फिल्म प्रमोट करने जरुर जाऊंगा. लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं.'

बता दें कि भव्य शो में सबसे पहले टपु थे. उन्होंने शो में अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था. उनके बाद शो में राज आनंदकत ने टपु का रोल प्ले किया था. अब नीतीश शो में टपु का रोल निभा रहे हैं.