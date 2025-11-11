दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है. वो पिछले कई दिनों से ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं. धर्मेंद्र की सेहत को लेकर सभी लोग परेशान हैं. एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, अमीषा पटेल भी धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे. धर्मेंद्र का पूरा परिवार उनके साथ हॉस्पिटल में है. सभी धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं.

धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर पहचान बनाई. उनकी फिल्में बहुत पसंद की गईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र ने 450 करोड़ की नेटवर्थ बना ली है. धर्मेंद्र के पास कई प्रॉपर्टीज हैं. हालांकि, इस सब के बावजूद वो फार्महाउस पर रहते हैं. धर्मेंद्र अक्सर फार्महाउस से वीडियोज और फोटोज डालते रहते हैं. वो अपनी फार्महाउस से जुड़ी जिंदगी के बारे में बताते रहते हैं. लेकिन आपको पता है धर्मेंद्र फार्महाउस पर क्यों रहते हैं?

पहली पत्नी संग फार्महाउस में रहते हैं धर्मेंद्र

बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पापा फार्महाउस पर अकेले नहीं रहते हैं. उनकी मां भी साथ में रहती हैं. बॉबी ने कहा था, 'लोगों को लगता है कि मेरे पापा फार्महाउस पर अकेले रहते हैं. ऐसा नहीं है. मेरी मां भी उनके साथ रहती हैं. वो दोनों खंडाला में रहते हैं. मां और पापा साथ हैं. मेरे मां और पापा को फार्महाउस पर रहना पसंद है. वो अब बूढ़े हो गए हैं. फार्महाउस में वो कम्फर्ट फील करते हैं. वहां मौसम-खाना अच्छा है.'

धर्मेंद्र का परिवार

धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने दो शादियां की थी. धर्मेंद्र ने पहली शादी 1954 में की थी. उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है. धर्मेंद्र और प्रकाश के चार बच्चे हैं- बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, बेटियां अजीता और विजेता. सनी देओल के दो बच्चे करण देओल और राजवीर देओल हैं. वहीं बॉबी देओल के धर्म और आर्यमन देओल दो बच्चे हैं. विजेता के एक बेटा और एक बेटी. वहीं अजीता के दो बेटियां.

वहीं इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से की. प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक नहीं दिया था. इसीलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा से शादी की थी. हेमा और धर्मेंद्र की शादी 1980 में हुई थी. इस शादी से उन्हें दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं. ईशा देओल के दो बेटियां हैं. अहाना के तीन बच्चे- एक बेटा और दो जुड़वा बेटियां.