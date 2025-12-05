एक्सप्लोरर
सोफिया हयात आजकल कहां हैं? 'बिग बॉस 7' से मिला फेम, विवादों की वजह बनी पर्सनल लाइफ
Sofia Hayat Birthday: 'बिग बॉस 7' की फेम सोफिया हयात के 51वें जन्मदिन के अवसर पर चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें. इसके साथ ही जानेंगे आज कल वह कहां हैं और क्या कर रही हैं.
'बिग बॉस 7' फेम सोफिया हयात जब इस शो में आईं तो सुर्खियों में रहने लगीं. इसकी कई सारी वजहें रहीं, जैसे कभी उन्होंने अरमाम कोहली पर केस किया तो कभी 10 साल छोटे लड़के से शादी की. यहां जानें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Dec 2025 04:55 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
सोफिया हयात आजकल कहां हैं? 'बिग बॉस 7' से मिला फेम, विवादों की वजह बनी पर्सनल लाइफ
टेलीविजन
8 Photos
‘कसौटी ज़िंदगी की 2’ फेम एरिका फर्नांडिस हुईं टीवी से गायब, अब दुबई में करती हैं ये काम
टेलीविजन
7 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की इस एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- यूज किया और फेंक दिया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
इंडिया
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बॉलीवुड
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion