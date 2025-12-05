सोफिया हयात आजकल कहां हैं? 'बिग बॉस 7' से मिला फेम, विवादों की वजह बनी पर्सनल लाइफ

6 दिसंबर 1984 को लंदन में जन्मीं सोफिया हयात सलमान खान के शो 'बिग बॉस 7' से लाइमलाइट में आई थीं. जब तक वह घर में रहीं तब उन्होंने खूब हंगामा किया मगर घर से बाहर होते ही उन्होंने शो कंटेस्टेंट रहे अरमान कोहली के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अरमान को पुलिस ने बिग बॉस के शूटिंग स्पॉट से गिरफ्तार भी किया था. इस घटना के बाद सोफिया सनसनी बन गई थीं.