हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसोफिया हयात आजकल कहां हैं? 'बिग बॉस 7' से मिला फेम, विवादों की वजह बनी पर्सनल लाइफ

सोफिया हयात आजकल कहां हैं? 'बिग बॉस 7' से मिला फेम, विवादों की वजह बनी पर्सनल लाइफ

Sofia Hayat Birthday: 'बिग बॉस 7' की फेम सोफिया हयात के 51वें जन्मदिन के अवसर पर चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें. इसके साथ ही जानेंगे आज कल वह कहां हैं और क्या कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 04:55 PM (IST)
Sofia Hayat Birthday: 'बिग बॉस 7' की फेम सोफिया हयात के 51वें जन्मदिन के अवसर पर चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें. इसके साथ ही जानेंगे आज कल वह कहां हैं और क्या कर रही हैं.

'बिग बॉस 7' फेम सोफिया हयात जब इस शो में आईं तो सुर्खियों में रहने लगीं. इसकी कई सारी वजहें रहीं, जैसे कभी उन्होंने अरमाम कोहली पर केस किया तो कभी 10 साल छोटे लड़के से शादी की. यहां जानें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में.

1/7
6 दिसंबर 1984 को लंदन में जन्मीं सोफिया हयात सलमान खान के शो 'बिग बॉस 7' से लाइमलाइट में आई थीं. जब तक वह घर में रहीं तब उन्होंने खूब हंगामा किया मगर घर से बाहर होते ही उन्होंने शो कंटेस्टेंट रहे अरमान कोहली के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अरमान को पुलिस ने बिग बॉस के शूटिंग स्पॉट से गिरफ्तार भी किया था. इस घटना के बाद सोफिया सनसनी बन गई थीं.
6 दिसंबर 1984 को लंदन में जन्मीं सोफिया हयात सलमान खान के शो 'बिग बॉस 7' से लाइमलाइट में आई थीं. जब तक वह घर में रहीं तब उन्होंने खूब हंगामा किया मगर घर से बाहर होते ही उन्होंने शो कंटेस्टेंट रहे अरमान कोहली के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अरमान को पुलिस ने बिग बॉस के शूटिंग स्पॉट से गिरफ्तार भी किया था. इस घटना के बाद सोफिया सनसनी बन गई थीं.
2/7
बिग बॉस 7 की लाइमलाइट चुराने के बाद सोफिया क्रिकेटर रोहित शर्मा संग अपना नाम जोड़कर एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर ये दावा किया था कि रोहित शर्मा और उनकी मुलाकात लंदन के एक होटल में हुई थी. इस दौरान दोनों ने एक साथ डांस किया था.
बिग बॉस 7 की लाइमलाइट चुराने के बाद सोफिया क्रिकेटर रोहित शर्मा संग अपना नाम जोड़कर एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर ये दावा किया था कि रोहित शर्मा और उनकी मुलाकात लंदन के एक होटल में हुई थी. इस दौरान दोनों ने एक साथ डांस किया था.
3/7
सोफिया के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई थीं. हालांकि सोफिया के इस दावे को रोहित शर्मा ने खारिज करते हुए बताया था कि उनके साथ सोफिया संग कोई ऐसा रिश्ता नहीं था. वह केवल उनकी फैन थी.
सोफिया के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई थीं. हालांकि सोफिया के इस दावे को रोहित शर्मा ने खारिज करते हुए बताया था कि उनके साथ सोफिया संग कोई ऐसा रिश्ता नहीं था. वह केवल उनकी फैन थी.
4/7
सोफिया तीसरी तब चर्चे में आईं जब उन्होंने साल 2017 में इंटीरियर डिजाइनर व्लाद स्टेनेसकाऊ संग शादी रचाई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, व्लाद स्टेनेसकाऊ सोफिया से उम्र में 10 साल छोटे थे. हालांकि कुछ समय के बाद उनकी ये शादी टूट गई.
सोफिया तीसरी तब चर्चे में आईं जब उन्होंने साल 2017 में इंटीरियर डिजाइनर व्लाद स्टेनेसकाऊ संग शादी रचाई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, व्लाद स्टेनेसकाऊ सोफिया से उम्र में 10 साल छोटे थे. हालांकि कुछ समय के बाद उनकी ये शादी टूट गई.
5/7
शादी टूटने के बाद सोफिया ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने अपने पति को 'शैतान' और 'चोर' कह कर बुलाया था. सोफिया ने कहा था कि व्लाद स्टेनेसकाऊ शैतान था. उनसे उनसे झूठ बोला था वह इंटीरियर डिजाइनर है और महल डिजाइन किए हैं. जबकि वह एक चोर था जो कर्जे में डूबा था.
शादी टूटने के बाद सोफिया ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने अपने पति को 'शैतान' और 'चोर' कह कर बुलाया था. सोफिया ने कहा था कि व्लाद स्टेनेसकाऊ शैतान था. उनसे उनसे झूठ बोला था वह इंटीरियर डिजाइनर है और महल डिजाइन किए हैं. जबकि वह एक चोर था जो कर्जे में डूबा था.
6/7
चौथी बार सोफिया तब चर्चे में आई थीं, जब उन्होंने साल 2020 में ‘ओम’ पोस्टर के पास न्यूड पोज दिया था. इस पोज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने खुद को नेकेड गोडेस बताया था. उनकी इस पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची थी और उन पर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी. बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी.
चौथी बार सोफिया तब चर्चे में आई थीं, जब उन्होंने साल 2020 में ‘ओम’ पोस्टर के पास न्यूड पोज दिया था. इस पोज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने खुद को नेकेड गोडेस बताया था. उनकी इस पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची थी और उन पर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी. बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी.
7/7
बता दें कि विवादों में रहने के बाद सोफिया अब मदर सोफिया बन चुकी हैं. इस फैसले पर उनका कहना है कि नन के तौर पर उनका पुनर्जन्म हुआ है. ग्रीक माइथोलॉजी को फॉलो करते हुए उन्होंने अब आध्यात्म का रास्ता अपना लिया है.
बता दें कि विवादों में रहने के बाद सोफिया अब मदर सोफिया बन चुकी हैं. इस फैसले पर उनका कहना है कि नन के तौर पर उनका पुनर्जन्म हुआ है. ग्रीक माइथोलॉजी को फॉलो करते हुए उन्होंने अब आध्यात्म का रास्ता अपना लिया है.
Published at : 05 Dec 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
Sofia Hayat Sofia Hayat Birthday Entetainment News

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बॉलीवुड
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Flight Delay या Cancel? DGCA के नियम जो Airlines आपको नहीं बताती | Paisa Live
IPO Alert: Luxury Time IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बॉलीवुड
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
यूटिलिटी
अब नाम-पता लिखने का झंझट खत्म, 10 अंकों के डिजिपिन से होगी घर तक डिलीवरी, ऐसे करें जनरेट
अब नाम-पता लिखने का झंझट खत्म, 10 अंकों के डिजिपिन से होगी घर तक डिलीवरी, ऐसे करें जनरेट
हेल्थ
HIV To AIDS Progression: शरीर में कितने साल रहने पर HIV वायरस बन जाता है AIDS, जानें कब हो जाता है खतरनाक?
शरीर में कितने साल रहने पर HIV वायरस बन जाता है AIDS, जानें कब हो जाता है खतरनाक?
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget