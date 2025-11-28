'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' 17 साल से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. इस शो से जुड़े कई फेमस सितारे ऐसे हैं जिन्होंने इस को अलविदा कह चुके हैं.हालांकि उनके छोड़ने के बाद भी इसके टीआरपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. दर्शक आज भी इसे बेहद चाव के साथ देखते हैं. आज आपको इस शो से जुड़ी बेहद दिलचस्प बात के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में बेहद कम लोगों को ही पता है. चलिए जानते हैं.





​दिलीप ने मुनमुन के नाम की सिफारिश

जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी, मुनमुन दत्ता (बबीता) के साथ पहले भी काम कर चुके हैं. इस शो पहले दोनों को 'हम सब बाराती' में देखा गया था. कहा जाता है कि जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुनमुन दत्ता (बबीता) की कास्टिंग हो रही थी, तब दिलीप ने ही मुनमुन के नाम की सिफारिश की थी.





ऑन-स्क्रीन पिता से बड़ा है बेटा

शो में जेठालाल के पिता बापूजी का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट अपने ऑन स्क्रीन बेटे दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल से 5 साल छोटे हैं. अमित भट्ट 51 साल के हैं जबकि दिलीप जोशी 56 साल के हैं.







असल जिंदगी में हैं भाई-बहन

दिशा वकानी अब भले ही इस शो का हिस्सा नहीं है. उन्होंने साल 2017 में इस शो को छोड़ दिया था और तब से शो में वापस नहीं आई हैं. हालांकि वह दयाबेन के किरदार से घर-घर में अभी भी मशहूर हैं.इस शो में मयूर वकानी ने उनके ऑन-स्क्रीन भाई सुंदर का किरदार निभाया था. मजेदार बात ये हैं कि ये दोनों असल जीवन में भी भाई-बहन हैं.





बॉलीवुड से नहीं शो हुईं फेमस

दिशा वकानी अब भले ही शो का हिस्सा नहीं है. मगर दर्शक उन्हें आज भी काफी प्यार करते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि दिशा पहले बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रही हैं. हालांकि उन्हें पहचान इस शो में आने के बाद मिला है. शो से पहले उन्हें फिल्म जोधा अकबर, लव स्टोरी 2050, मंगल पांडे: द राइजिंग जैसी फिल्मों में काम किया है.





ब्लैक-बेल्ट कराटे प्रैक्टिशनर हैं जेनिफर मिस्त्री

जेनिफर मिस्त्री आपको याद ही होंगी.इन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन का किरदार निभाया था और 2023 में शो छोड़ दिया. जेनिफर मिस्त्री के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि वह एक ब्लैक-बेल्ट कराटे प्रैक्टिशनर हैं.





अंबिका रंजनकर को मिली नई पहचान

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कोमल हाथी का किरदार निभाने वाली अंबिका रंजनकर भी कई और टीवी शोज में काम कर चुकी हैं. हालांकि उन्हें असली पहचान इस शो में आने के बाद ही मिली है. तारक मेहता से पहले उन्हें इससे पहले एकता कपूर के शो 'कसम से' में देखा गया था.