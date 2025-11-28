शुभांगी अत्रे ने कहा 'भाबीजी घर पर' हैं को अलविदा, शूटिंग के 'आखिरी दिन' की दिखाई झलक

शुभांगी अत्रे ने कहा 'भाबीजी घर पर' हैं को अलविदा, वीडियो शेयर कर शूटिंग के 'आखिरी दिन' की दिखाई झलक
Shubhangi Share Glimpse Of Her Last Shoot BGPH: शुभांगी अत्रे ने 'भाबीजी घर पर हैं' को अलविदा कह दिया है. वहीं एक्ट्रेस ने शो से अपने आखिरी शूट की झलक भी शेयर की है.
लगभग एक दशक तक 'भाबीजी घर पर हैं' में ‘अंगूरी भाभी’ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शुभांगी अत्रे ने इस पॉपुलर कॉमेडी शो को अलविदा कह दिया है. 2016 में शिल्पा शिंदे के शो छोड़ने के बाद से शुभांगी अत्रे ‘अंगूरी भाभी’ के रोल में छाई हुई थीं. वहीं अब एक्ट्रेस ने शो के सेट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 'भाबीजी घर पर हैं' की शूटिंग के अपने आखिरी दिन की एक झलक दिखाई है. उन्होंने कलाकारों और क्रू मेंबर्स के साथ कुछ समय बिताया और आभार जताया. शुभांगी के शो छोड़ने के बाद अब शिल्पा शिंदे एक बार फिर ‘अंगूरी भाभी’ का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं.
शुभांगी अत्रे ने दिखाई अपने शूटिंग के आखिरी दिन की झलक
शुभांगी अत्रे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'भाबीजी घर पर हैं' के सेट से एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है. वीडियो में, वह कलाकारों और क्रू के सभी मेंबर्स को ग्रेटीट्यूड करती हुईं और उन्हें जलेबियां खिलाती हुई नज़र आ रही हैं. उन्हें अपना 'एक्सटेंडेड परिवार' बताते हुए, शुभांगी ने लिखा, "जलेबी वाला. मेरे एक्सटेंडेड परिवार को अलविदा. शूटिंग का आखिरी दिन, ग्रेटीट्यूड."
शुभांगी अत्रे ने 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ने पर क्या कहा?
कुछ दिन पहले, शुभांगी ने शो छोड़ने की बात कंफर्म की थी. बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए, उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा मिसेज कोहली से वादा किया था कि शो में मेरा सफ़र आन, बान और शान से शुरू होगा और ठीक वैसे ही खत्म भी होगा. मैं इससे बेहतर विदाई की उम्मीद नहीं कर सकती थी. इस बदलाव के कारणों में उलझने का कोई मतलब नहीं है. यहां से निकलकर फिर से काम की तलाश शुरू करने का कोई मतलब नहीं है. ज़िंदगी में इतना कुछ देखने के बाद, मैं अब पूरी तरह से तैयार हूं और सिर्फ़ अपनी बेटी और अपने काम पर ध्यान दे रही हूं."
शुभांगी अत्रे ने शिल्पा शिंदे को दी शुभकामनाएं
उन्होंने शिल्पा शिंदे को भी शुभकामनाएं दीं और कहा, "मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अब इस बदलाव के खेल को खत्म कर रही हूं. मैंने अपनी मां को बताया कि शिल्पा नौ-दस महीने में शो छोड़ देंगी, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे एक न्यू बॉर्न बेबी को सौंप दिया हो. मैं शिल्पा और शो के 2.0 वर्जन के लिए पूरी टीम को तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूं. वह एक शानदार अदाकारा हैं और मैं उनसे बेहद प्यार करती हूं."
