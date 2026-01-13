क्या खास है इस एनिमेटेड एपिसोड में? गोकुलधाम सोसाइटी का मकर संक्रांति पतंग उत्सव टीवी शो में पहले भी कई बार दिखाया जा चुका है और दर्शकों को हमेशा पसंद आया है. इस खास 3D एनिमेटेड एपिसोड में उसी उत्सव को नए अंदाज में दिखाया गया है. एपिसोड में एक अजीब सी पतंग के कारण उत्सव में हंगामा हो जाता है और कहानी ये बताती है कि गोकुलधाम के लोग इस मज़ेदार और थोड़ी मुश्किल स्थिति से कैसे निपटते हैं. एपिसोड में त्योहार की खुशियां और ट्विस्ट भी बने रहते हैं, जिससे लोग एंटरटेनमेंट के साथ त्योहार का मजा भी ले सकते हैं.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में

टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कई यादगार और पसंदीदा किरदार हैं, जिन्होंने दर्शकों का दिल जीत रखा है. इसमें दिलीप जोशी जेठालाल के रूप में, मुनमुन दत्ता बबीता कृष्णन अय्यर के रूप में, अम्बिका रंजनकर कोमल हंसराज हाथी के रूप में, अज़हर शेख पिंकू के रूप में, अमित भट्ट चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के रूप में, मंदर चंदवडकर आत्माराम तुकाराम भिड़े के रूप में, सोनलिका जोशी माधवी आत्माराम भिड़े के रूप में और तनुज महाशब्दे कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर के रूप में नजर आते हैं.

यह शो पिछले 17 सालों से लगातार दर्शकों का एंटरटेनमेंट कर रहा है और आज भी अपनी कहानियों और यादगार किरदारों की वजह से लोगों के बीच बेहद पॉपुलर है.