हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘करण कुंद्रा ने मुझे हल्के में लिया’ कृतिका कामरा ने जब अपने रिश्ते को लेकर किया था चौंकाने वाला खुलासा

‘करण कुंद्रा ने मुझे हल्के में लिया’ कृतिका कामरा ने जब अपने रिश्ते को लेकर किया था चौंकाने वाला खुलासा

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली कृतिका कामरा हाल ही में गौरव कपूर के संग शादी के बंधन में बंधी हैं. इसी बीच उनके अतीत की भी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Mar 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने 11 मार्च 2026 को गौरव कपूर संग शादी की है. इस कपल ने ग्रैंड वेडिंग नहीं की. बल्कि, एक इंटिमेट सेरेमनी में एक-दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाया. कृतिका और गौरव ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में रजिस्टर्ड मैरिज की थी.

उसके बाद एक पूजा रखी थी. एक्ट्रेस की शादी के बाद एक बार फिर से करण कुंद्रा के संग उनके पुराने रिश्ते और ब्रेकअप के बारे में चर्चा होने लगी है. कृतिका कामरा और करण कुंद्रा ने एक-दूसरे को 2009 से लेकर 2012 तक डेट किया था. इन दोनों की पहली मुलाकात कितनी मोहब्बत के सेट पर हुई थी.

करण ने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया

इसी दौरान उनके प्रेम कहानी की भी शुरुआत हुई थी. 2011 में कृतिका ने द टॉइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता था कि करण कुंद्रा उन्हें फॉर ग्रांटेड यानी हल्के में ले लेते थे.

इस दौरान एक्ट्रेस ने एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि कऱण ने कैसे उन्हें सरप्राइज दिया था. इस दौरा कृतिका अपने प्रोफेशनल काम से ब्रेक लेकर दोस्तों के संग कुल्लू-मनाली घूमने गई थीं, जहां करण अचानक से पहुंच गए और उन्हें देख वो हैरान रह गई थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhishek Singh (@abhishek.media)

उस दौरान करण उन्हें बिना बताए उनसे मिलने पहुंच गए थे. कृतिका ने बताया,करण का ये प्यारा सरप्राइज उनके लिए काफी खास था, क्योंकि ऐसा जेस्चर वो अक्सर नहीं करते थे. उन्हें ये जानकर बहुत अच्छा महसूस हुआ कि कऱण उनसे मिलने के लिए पंजाब से ड्राइव करके सीधे कुल्लू-मनाली पहुंच गए थे

. कृतिका ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा था,'मुझे काफी समय बाद ब्रेक मिला था, इसलिए मैं दोस्तों के साथ शहर से बाहर घूमने चली गई थी. करण कुल्लू-मनाली हमें जॉइन करने आ गए. जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था.करण अक्सर ऐसा नहीं करते. आमतौर पर मुझे फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा. एक सुबह जब मैं उठी तो उन्हें अपने सामने खड़ा देखा. वो पूरी रात पंजाब से ड्राइव करके मुझसे मिलने आए थे.'

ये भी पढ़ें:-प्रियंका चाहर चौधरी संग ब्रेकअप के बाद अंकित गुप्ता कर रहे हैं शादी की तैयारी? खुद दुनिया के सामने बताई सारी प्लानिंग

Published at : 13 Mar 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Kritika Kamra Karan Kundrra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
‘करण कुंद्रा ने मुझे हल्के में लिया’ कृतिका कामरा ने जब अपने रिश्ते को लेकर किया था चौंकाने वाला खुलासा
‘करण कुंद्रा ने मुझे हल्के में लिया’ कृतिका कामरा ने जब अपने रिश्ते को लेकर किया था चौंकाने वाला खुलासा
टेलीविजन
प्रियंका चाहर चौधरी संग ब्रेकअप के बाद अंकित गुप्ता कर रहे हैं शादी की तैयारी? खुद दुनिया के सामने बताई सारी प्लानिंग
प्रियंका चाहर चौधरी संग ब्रेकअप के बाद अंकित कर रहे हैं शादी की तैयारी? खुद बताई सारी प्लानिंग
टेलीविजन
अपने ही बयान से पलटे गौरव खन्ना, 50 लाख रुपये की प्राइज मनी को लेकर अब कह डाली ये बात
अपने ही बयान से पलटे गौरव खन्ना, 50 लाख रुपये की प्राइज मनी को लेकर अब कही ये बात
टेलीविजन
'बॉलीवुड से ज्यादा पैसा गैस बेचने में..' एक टैंक 10 लाख रुपये में बेचते दिखे 'बिग बॉस' फेम राजीव अदातिया!
'बॉलीवुड से ज्यादा पैसा गैस बेचने में..' एक टैंक 10 लाख रुपये में बेचते दिखे राजीव अदातिया!
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: अक्षय कुमार फिर रचेंगे होली का जादू! विद्या बालन संग नई फिल्म में धमाकेदार होली एंथम की चर्चा
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage | Breaking
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट! | Trump
Iran-Israel War Update: झुक गया अमेरिका? सभी रूसी तेल खरीद सकेंगे सभी देश! | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत दुनिया की एनर्जी का रख सकता है ध्यान, कांग्रेस फैला रही अफवाह', मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी का बड़ा बयान
'भारत दुनिया की एनर्जी का रख सकता है ध्यान, कांग्रेस फैला रही अफवाह', मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Next CM: निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
क्रिकेट
सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, पाकिस्तान-बांग्लादेश वनडे मैच का वीडियो वायरल
सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
इंडिया
LPG Cylinder: सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
लाइफस्टाइल
Gulf Countries Fertility Rate: किस गल्फ कंट्री की महिलाएं सबसे कम उम्र में बनती हैं मां? जानें इन आठों देशों का फर्टिलिटी रेट
किस गल्फ कंट्री की महिलाएं सबसे कम उम्र में बनती हैं मां? जानें इन आठों देशों का फर्टिलिटी रेट
ट्रेंडिंग
5 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पड़ने वाला है LPG गैस का अकाल; अब वायरल हो रहा ट्वीट
5 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पड़ने वाला है LPG गैस का अकाल; अब वायरल हो रहा ट्वीट
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget