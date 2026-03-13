टीवी एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने 11 मार्च 2026 को गौरव कपूर संग शादी की है. इस कपल ने ग्रैंड वेडिंग नहीं की. बल्कि, एक इंटिमेट सेरेमनी में एक-दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाया. कृतिका और गौरव ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में रजिस्टर्ड मैरिज की थी.

उसके बाद एक पूजा रखी थी. एक्ट्रेस की शादी के बाद एक बार फिर से करण कुंद्रा के संग उनके पुराने रिश्ते और ब्रेकअप के बारे में चर्चा होने लगी है. कृतिका कामरा और करण कुंद्रा ने एक-दूसरे को 2009 से लेकर 2012 तक डेट किया था. इन दोनों की पहली मुलाकात कितनी मोहब्बत के सेट पर हुई थी.

करण ने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया

इसी दौरान उनके प्रेम कहानी की भी शुरुआत हुई थी. 2011 में कृतिका ने द टॉइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता था कि करण कुंद्रा उन्हें फॉर ग्रांटेड यानी हल्के में ले लेते थे.

इस दौरान एक्ट्रेस ने एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि कऱण ने कैसे उन्हें सरप्राइज दिया था. इस दौरा कृतिका अपने प्रोफेशनल काम से ब्रेक लेकर दोस्तों के संग कुल्लू-मनाली घूमने गई थीं, जहां करण अचानक से पहुंच गए और उन्हें देख वो हैरान रह गई थीं.

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उस दौरान करण उन्हें बिना बताए उनसे मिलने पहुंच गए थे. कृतिका ने बताया,करण का ये प्यारा सरप्राइज उनके लिए काफी खास था, क्योंकि ऐसा जेस्चर वो अक्सर नहीं करते थे. उन्हें ये जानकर बहुत अच्छा महसूस हुआ कि कऱण उनसे मिलने के लिए पंजाब से ड्राइव करके सीधे कुल्लू-मनाली पहुंच गए थे

. कृतिका ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा था,'मुझे काफी समय बाद ब्रेक मिला था, इसलिए मैं दोस्तों के साथ शहर से बाहर घूमने चली गई थी. करण कुल्लू-मनाली हमें जॉइन करने आ गए. जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था.करण अक्सर ऐसा नहीं करते. आमतौर पर मुझे फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा. एक सुबह जब मैं उठी तो उन्हें अपने सामने खड़ा देखा. वो पूरी रात पंजाब से ड्राइव करके मुझसे मिलने आए थे.'

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