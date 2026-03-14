कीचड़ में जा गिरी रुतुजा सावंत, 'दो दुनिया एक दिल' से एक्ट्रेस का बीटीएस वीडियो हुआ वायरल

टीवी एक्ट्रेस रुतुजा सावंत इन दिनों अपने नए शो 'दो दुनिया एक दिल' को लेकर चर्चा में हैं. इस शो में वह एक अलग और मुश्किल किरदार निभाती नजर आ रही हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को यह दिखाया कि पर्दे के पीछे एक कलाकार को अपने किरदार को निभाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है.

गंदे पानी के गड्ढे में रुतुजा ने की शूटिंग

हाल ही में कलर्स टीवी के शो 'दो दुनिया एक दिल' से रुतुजा सावंत का बिहाइंड द सीन दो वीडियो सामने आया है. पहले वीडियो में रुतुजा साड़ी पहने हुए सड़क पर चलते-चलते फोन में वीडियो बना रही होती हैं और अचानक गड्ढे में गिर जाती हैं. वहीं दूसरे वीडियो में वो कीचड़ में सने कुर्सी पर बैठ कर पोज देती नजर आ रही है. इन विडियोज को देखकर पता चलता है कि एक छोटा-सा सीन भी शूट करने में कितनी तैयारी और मेहनत लगती है. यह सीन भले ही स्क्रीन पर कुछ सेकंड का हो, लेकिन इसके पीछे कलाकारों और पूरी टीम की मेहनत छिपी होती है.

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इस शो से रुतुजा को मिली थी पहचान

बता दें, रुतुजा सावंत को असली पहचान टीवी शो 'मेहंदी है रचने वाली' से मिली थी, जिसमें उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया और धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बना ली. अपने अभिनय के साथ-साथ रुतुजा अपने सिंपल बिहेवियर और मेहनत के लिए भी जानी जाती हैं. अब नए शो 'दो दुनिया एक दिल' में वह एक अलग तरह का किरदार निभा रही हैं, जिसे लेकर वह खुद भी काफी एक्साइटेड हैं. फैंस को उम्मीद है कि इस शो में भी वह अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लेंगी.