कृष्णा अभिषेक की 'जालसाजी', लाफ्टर शेफ शो के कॉन्सेप्ट पर 'हमला'!
लाफ्टर शेफ 3 टीवी पर जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है. शो टीआरपी रेटिंग्स में भी टॉप पर है. लेटेस्ट एपिसोड में कृष्णा अभिषेक हाईलाइट रहे. शो में उन्हें चालबाजी करते हुए देखा गया.
'लाफ्टर शेफ' जब से शुरू हुआ है, फैंस को कॉमेडी का रिफ्रेशिंग डोज मिलने लगा है. इस शो को फैंस ने इतना प्यार दिया कि अब शो का तीसरा सीजन टीवी पर चल रहा है. शो की सबसे खास बात ये है कि सभी सेलेब्स हंसते हुए-मस्ती करते हुए खाना बनाते हैं और एक-दूसरे की हेल्प करते हैं. एक-दूसरे की डेस्क से खाना चुराना हो या फिर किसी को रेसिपी न बताना हो, सभी कुछ हंसी-मजाक में चलता है. बाद में सभी एक-दूसरे की मदद करते हैं. शो जीतने से ज्यादा शो में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाना ही शो का मैन फॉर्मूला है. सेलेब्स भी इसी स्पिरिट के साथ काम करते हैं.
कृष्णा अभिषेक की चालबाजी
हालांकि, लेटेस्ट एपिसोड में कृष्णा अभिषेक ने जो किया वो शो के फैंस को खास रास नहीं आया. दरअसल, पिछले एपिसोड में मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाना था. कृष्णा अभिषेक को इसकी रेसिपी पता थी. उन्होंने अपनी टीम के लोगों की मदद की और सबको प्रॉपर रेसिपी बताई. हालांकि, उन्होंने चालबाजी करते हुए दूसरी टीम के लोगों को गलत रेसिपी बताई. कृष्णा अभिषेक ने एक बार नहीं बल्कि कई बार दूसरी टीम के लोगों को गलत रेसिपी बताई. नतीजतन, कृष्णा अभिषेक की पूरी टीम को स्टार मिले. पहली बार उनकी पूरी टीम को स्टार मिले और दूसरी टीम हार गई.
कृष्णा अभिषेक का ये बिहेवियर फैंस को पसंद नहीं आ रहा है. फैंस का कहना है कि अगर कृष्णा अभिषेक को रेसिपी नहीं बतानी थी, तो मत बताते पर गलत नहीं बताना चाहिए था. लाफ्टर शेफ के जो ट्रू फैंस हैं वो ये शो एंटरटेमेंट और मस्ती के लिए देखते हैं, जहां सभी लोग मिलकर हंसते-खेलते, टांग-खिंचाई करते हुए खाना बनाते हैं. लेकिन इस बार टीम डिवाइड होने की वजह से लगता है कि शो का मैन कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है. अगर शो के आने वाले एपिसोड में भी ऐसा ही होता दिखा तो शो की स्पिरिट खत्म हो जाएगी.
बता दें कि लाफ्टर शेफ कलर्स टीवी पर आता है. शो को शनिवार और रविवार को देखा जा सकता है. शो कलर्स के अलावा जियो हॉटस्टार पर भी स्ट्रीम होता है.
