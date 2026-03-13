अपने ही बयान से पलटे गौरव खन्ना, 50 लाख रुपये की प्राइज मनी को लेकर अब कही ये बात

अपने ही बयान से पलटे गौरव खन्ना, 50 लाख रुपये की प्राइज मनी को लेकर अब कह डाली ये बात
अनुपमा में अनुज की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले गौरव खन्ना किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. लेकिन, जबसे वो बिग बॉस 19 के विनर बने हैं, तबसे कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रहे हैं.
गौरव खन्ना को लेकर पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि वो बेशक बिग बॉस 19 के विनर हैं, लेकिन उन्हें प्राइज मनी और कार अभी तक नहीं मिली है. वहीं, गौरव खन्ना ने कहा कि ये सच नहीं है. एक्टर ने अब कहा है कि उन्हें प्राइज मनी के तौर पर 50 लाख रुपये और कार मिल चुकी है.
गौरव ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें प्राइज मनी न मिलने की बात हुई थी वो नई नहीं बल्कि पुरानी है. उस वीडियो के वायरल होने की वजह से ही सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही था कि आखिर विनर बनने के बाद गौरव खन्ना को प्राइज मनी क्यों नहीं मिली है.
अपनी बातों से पहले गौरव खन्ना
लोगों ने तो शो और उसके मेकर्स पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई गौरव खन्ना ने अब जाकर बताई है. जूम को दिए इंटरव्यू में गौरव ने कहा,'जो वीडियो वायरल हो रही है, वो उनके पुराने इंटरव्यू की है और वो व्लॉग एक महीने से भी काफी पहले शूट किया गया था.
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उसके बाद तो उन्हें बिग बॉस 19 जीतने की पूरी पेमेंट मिल गई है.' गौरव ने इस इंटरव्यू में आगे कहा,' इस बात को खूब बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. ये एक व्लॉग का हिस्सा है, जिसे लगभग 40 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था, जब मैं सर्दियों में अपने होमटाउन गया था.
लेकिन इसे कुछ समय पहले रिलीज किय़ा गया, इसलिए लोगों को लगा कि ये एक नई रिकॉर्डिंग है. ऐसा नहीं है.' एक्टर ने कहा कि ये मामला काफी पहले सुलझ चुका है और लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें. गौरव ने बताया,'इस बीच, मुझे मेरी प्राइज मनी मिल चुकी है. साथ ही, टीवी में समय लगता है, जिसके बारे में मैंने ब्लॉग में क्लियरली बताया है, बिना किसी पर आरोप लगाए. इसलिए प्लीज इसे बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें.'
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Source: IOCL