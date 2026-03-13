प्रियंका चाहर चौधरी संग ब्रेकअप के बाद अंकित कर रहे हैं शादी की तैयारी? खुद बताई सारी प्लानिंग

प्रियंका चाहर चौधरी संग ब्रेकअप के बाद अंकित गुप्ता कर रहे हैं शादी की तैयारी? खुद दुनिया के सामने बताई सारी प्लानिंग
अंकिता गुप्ता बेशक काफी लंबे वक्त से किसी शो में नजर नहीं आ रहे हैं. लेकिन, आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं. फिर चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल.
उड़ारिया सीरियल से घर-घर में पॉपुलर होने वाले अंकित गुप्ता ने अभी तक अपने को-स्टार और दोस्त अभिषेक कुमार के संग कइ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं. उन्होंने हाल ही में बताया है कि 12 में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन वो कर चुके हैं.
वहीं, बचे हुआ चार ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने भी वो जल्द ही जाएंगे. एक्टर ने लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान अपनी शादी के बारे में भी बात की है. ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में अंकित ने कहा कि अब वो कुछ ऐसा काम करने चाहते हैं, जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले.
काम ना मिलने की वजह से मेंटल हेल्थ हुआ खराब
एक्टर ने बताया कि 2025 में वो एक टीवी शो में काम करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से कंसिल हो गया. अंकिता ने बताया कि वो लगातार ऑडिशन्स तो दे रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर बात नहीं बनी है. इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि काम ना मिलने की वजह से उनके मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ा है.
View this post on Instagram
ये तो हर कोई जानता है कि एक वक्त पर अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी एक दूसरे के संग रिलेशनशिप में थे. हालांकि, बाद में ये रिश्ता टूट गया. सोशल मीडिया पर भी दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया.
शादी के बारे में बात करते हुए अंकित ने कहा,'मेरे पिछले रिलेशनशिप के बाद से मेरे अंदर काफी बदलाव आया है. खासकर मेरी सोच में. पहले मैं शादी के खिलाफ था. लेकिन अब इसके बारे में सोच रहा हूं. मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को ना करने वाला मैं होता कौन हूं. अगर कुछ होना है तो वो होकर रहेगा. और मैं चाहता हूं कि शादी सही से हो. लेकिन फैमिली के प्रेशर या फिर उम्र बढ़ रही है, इसलिए शादी करती है, तो उस लिहाज से मैं इसे नहीं देखता.'
ये भी पढ़ें:-अपने ही बयान से पलटे गौरव खन्ना, 50 लाख रुपये प्राइज रुपये की प्राइज मनी को लेकर अब कह डाली ये बात
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL