'खाने में कॉकरोच, घर में मरा हुआ चूहा..'सोनाली राउत ने बिग बॉस मेकर्स पर लगाए गंभीर आरोप

बिग बॉस मराठी 6 के मेकर्स को लेकर सोनाली राउत ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस ने मेकर्स को नोटिस तक भेज दिया है. एक्ट्रेस का आरोप है कि उन्हें बिग बॉस के घर के अंतर मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी थी. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है.

वीडियो में एक्ट्रेस ने शरीर पर दिख रहे लाल चकत्ते और इंफेक्शन को दिखाया है. एक्ट्रेस की पीठ, हाथ और पैर तरह से इंफेक्टेड हो रखे हैं. सोनाली ने बताया है कि शो के दौरान उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि कई तरह की बीमारी का सामना करना पड़ा.

सोनाली राउत के घर के अंदर के माहौल का जिक्र किया

सोनाली ने कैप्शन में लिखा,'भरोसे के साथ शो में एंट्री ली थी. लेकिन बीमार होकर वापस आई हूं. अब मेकर्स को इसका जवाब देना पड़ेगा.'सोनाली ने एक दो नहीं बल्कि मेकर्स पर कई तरह के आरोप लगाए हैं.एक्ट्रेस ने घर के अंदर के माहौल के बारे में भी जिक्र किया है.

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एक्ट्रेस ने बताया कि किचन में बड़े-बड़े चूहे घूमा करते थे, जो राशन को कुतर दिया करते थे. उसके बाद उसी दूषित खाने से खाना बनता था.एक्ट्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि वीकेंड का वार पर जो मेकर्स के तरफ से खाना आता था, उसमें कॉकरोच निकला करता था.

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उन्होंने ये भी बताया कि शो में 17 कंटेस्टेंट्स थे, लेकिन वॉशरूम सिर्फ एक था. वहां लोग स्मोकिंग किया करते थे और जूठा खाना फेंका करते थे.वहां, कूड़ा के साथ-साथ मरे हुए चूहे भी रहते थे.सोनाली ने बताया कि बिग बॉस के घर में इतनी सामान की कमी थी कि कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे का तौलिया, नैपकिन और यहां तक कि टूथब्रश तक भी उधार लिया करते थे.

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बिग बॉस के घर में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें और माइक्रोवेव था वो पुराना था. सोनाली ने ये भी कहा कि कई रातों तक वो भूखी सोई थीं.उन्हें नींद भी नहीं आती थी जिसकी वजब से उनकी हेल्थ बिगड़ गई.

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