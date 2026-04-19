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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBhoot Bangla Worldwide BO: दुनियाभर में 'भूत बंगला' का खुमार, दो दिन में ही 60 करोड़ पार हुई अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी

Bhoot Bangla Worldwide BO: दुनियाभर में 'भूत बंगला' का खुमार, दो दिन में ही 60 करोड़ पार हुई अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमा रही है. भूत बंगला ने 2 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा दिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 19 Apr 2026 09:00 AM (IST)
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हॉरर कॉमेडी फिल्मों को लेकर फैंस में अलग लेवल का क्रेज देखने को मिलता है. अब अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' को भी फैंस भर-भरकर प्यार दे रहे हैं. फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज हुई और रिलीज के साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए. दुनियाभर में फिल्म धमाकेदार परफॉर्म कर रही है.

'भूत बंगला' ने दो दिन में कमाए इतने करोड़

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 60.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 18.50 करोड़ का बिजनस किया.  फिल्म ने दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट में 9 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 3.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. पहले दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 19 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने टोटल 35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म में अक्षय कुमार की एक्टिंग को बहुत पसंद किया जा रहा है. कई ट्रेड एनालिस्ट ने इसे अक्षय के बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक बताया. अक्षय कुमार ने अपनी कॉमेडी से फैंस को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया है. इस फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी साथ में धमाका करती है. उन्होंने साथ में भूल भुलैया, हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, दे दना दन, खट्टा मीठा जैसी फिल्में दी हैं. भूल भुलैया और हेरा फेरी तो आइकॉनिक फिल्में हैं.

ये भी पढ़ें- Dhurandhar 2 BO: 31वें दिन भी नहीं थमी 'धुरंधर 2' की रफ्तार, बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका, कर लिया इतने करोड़ का बिजनेस

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

वहीं भूत बंगला की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा मिथिला पालकर, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, तबू जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में अक्षय कुमार और मिथिला भाई-बहन के रोल में हैं. अक्षय फिल्म में अपनी बहन की शादी करवाते हैं और उसकी जान भी बचाते हैं. फिल्म में अक्षय के अलावा परेश रावल और राजपाल यादव ने भी अपनी कॉमिक टाइमिंग से धमाका किया है.  

Published at : 19 Apr 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Box Office Bhoot Bangla
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