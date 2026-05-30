दिव्यांका और उनके पति ने सिक्योरिटी गार्ड को दिखाई बच्चों की झलक, मिला आशीर्वाद

दिव्यांका त्रिपाठी का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अस्पताल से घर लौटते वक्त सिक्योरिटी गार्ड के साथ उनका एक प्यारा पल लोगों का ध्यान खींच रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं दिव्यांका और विवेक दहिया की दिलचस्प लव स्टोरी आखिर कहां से शुरू हुई थी.

एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी हाल ही में जुड़वा बच्चों की मां बनी हैं. बच्चों के जन्म के बाद से ही प्रशंसक उनकी एक झलक पाने और उनके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थे. शुक्रवार शाम को दिव्यांका और उनके पति अपने बच्चों के साथ अस्पताल से घर लौट आए.

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अस्पताल से बच्चों को लेकर घर पहुंचीं दिव्यांका

इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अस्पताल से अपने बेबी को घर लेकर जाती नजर आ रही हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस अपनी कार से बाहर निकलती दिखाई देती हैं. उन्होंने अपने बच्चों को सफेद रंग के कंबल में लपेट रखा है. इस दौरान उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं. जैसे ही वो अपनी सोसायटी के गेट पर पहुंचीं, वहां मौजूद एक सुरक्षा गार्ड ने परिवार के लिए दरवाजा खोल दिया.

गार्ड को दिखाई बच्चों की झलक

हालांकि, सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान दिव्यांका और सुरक्षा गार्ड के बीच हुई बातचीत ने खींचा. इस दौरान एक्ट्रेस और उनके पति ने न सिर्फ गार्ड से बातचीत की, बल्कि अपने दोनों बच्चों की झलक भी दिखाई. इसके बाद सुरक्षा गार्ड ने बच्चों पर प्यार लुटाया और आशीर्वाद दिया, उनके सिर को पारंपरिक तरीके से छूकर शुभकामनाएं दी.

ये सहज और भावुक पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स दिव्यांका की डाउन टू अर्थ नेचर और स्वीट जेस्चर की खूब तारीफ कर रहे हैं. इस साल मार्च में गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर दिव्यांका और विवेक ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को प्रेग्नेंसी की जानकारी शेयर की थी. इसके बाद 26 मई को उनके घर बच्चों का जन्म हुआ.

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ये है मोहब्बतें’ के सेट पर शुरू हुई थी लव स्टोरी

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित और पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. दोनों की मुलाकात टीवी शो 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर हुई थी. साथ काम करते हुए दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे. जनवरी 2016 में दोनों ने सगाई की और इसके करीब पांच महीने बाद, जुलाई 2016 में भोपाल में शादी कर ली.

अब शादी के कुछ सालों के बाद अब दोनों के घर में दो-दो बेटों का जन्म हुआ, जिससे उनकी जिंदगी में एक नए और बेहद खूबसूरत सफर की शुरुआत हो चुकी है.