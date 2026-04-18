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'सूरज की बाहों में...', वादियों में वेकेशन एन्जॉय करती दिखीं श्वेता तिवारी, सादगी से नहीं हटेगी नजर
Shweta Tiwari Vacation Photos: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने बेटे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.
टीवी की पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने इन दिनों भले ही छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए फैंस ने जुड़ी रहती हैं. हाल ही में श्वेता तिवारी ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने बेटे के साथ वैकेशन एंजॉय नजर आ रही हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 05:32 PM (IST)
Tags :Shweta Tiwari
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