लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ एक बार फिर हेल्थ को लेकर चर्चा में हैं. मई 2025 में उन्हें लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ था जिसके बाद उनकी 14 घंटे लंबी सर्जरी हुई थी. अब उनके पेट में एक छोटी सी सिस्ट पाई गई है. उनके पति शोएब इब्राहिम ने अपने यूट्यूब व्लॉग में फैंस को ये अपडेट दिया और बताया कि अगले मंगलवार को दीपिका का एक छोटा सा प्रोसीजर किया जाएगा.

पेट दर्द के बाद हुआ सीटी स्कैन

21 फरवरी को दीपिका अस्पताल गई थी क्योंकि पिछले दो दिनों से उन्हें पेट में दर्द हो रहा था. शोएब ने व्लॉग में बताया कि पहले सब ठीक लग रहा था लेकिन रात में दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा. डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी थी. स्कैन में करीब 1.3 सेंटीमीटर का छोटा सा सिस्ट नजर आया है. सिस्ट छोटा है लेकिन दो दिन से पेट और कंधे में दर्द होने की वजह से दोनों काफी घबरा गए थे.

रिपोर्ट्स नॉर्मल लेकिन डर अब भी कायम

दीपिका ने बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक बाईं तरफ जो दर्द है वो सिस्ट की वजह से नहीं है. बाकी सभी रिपोर्ट्स लगभग नॉर्मल आई हैं. एएफपी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन डॉक्टरों ने इसे ज्यादा चिंता वाली बात नहीं बताई है. हालांकि, दिसंबर में जो पीईटी स्कैन हुआ था उसमें ये सिस्ट नहीं था जिससे दोनों अब थोड़ा परेशान हैं.

छोटी प्रक्रिया से होगा इलाज

शोएब इब्राहिम ने बताया कि पहले लिवर कैंसर के इलाज के बाद से ही दोनों के मन में बीमारी के लौटने का डर हमेशा रहता है क्योंकि उनका ट्यूमर काफी एग्रेसिव था. इस बार डॉक्टर बड़ी सर्जरी नहीं करेंगे बल्कि एक छोटा सा प्रोसीजर करके सिस्ट को बर्न किया जाएगा. दीपिका को 3-4 दिन अस्पताल में भर्ती रहना होगा उसके बाद मंगलवार को ये प्रक्रिया की जाएगी. शोएब ने कहा कि अगर साइज 2 सेंटीमीटर से कम हो तो ऐसे ट्रीट किया जा सकता है वरना मामला ज्यादा गंभीर हो सकता था.

इमोशनल हुईं दीपिका फैंस से मांगी दुआ

दीपिका ने कहा कि सुबह वो काफी डर गई थीं लेकिन शुक्र है कि समय पर पता चल गया है. उन्होंने कहा कि रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है और हल्का सा दर्द भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. शोएब ने बताया कि आगे उनका ट्रीटमेंट प्लान बदल सकता है. जो ओरल कीमोथेरेपी चल रही थी उसकी जगह इम्यूनोथेरेपी या कोई और ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है. कपल ने फैंस से दुआ करने की अपील की और कहा कि जो भी लोग किसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं उनके लिए भी वो दिल से दुआ करते हैं.