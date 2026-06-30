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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशोएब इब्राहिम ने दिया पिता का हेल्थ अपडेट, तबियत में हो रहा सुधार, बोले- जल्द घर लौटेंगे पापा

शोएब इब्राहिम ने दिया पिता का हेल्थ अपडेट, तबियत में हो रहा सुधार, बोले- जल्द घर लौटेंगे पापा

शोएब इब्राहिम के पिता 1 महीने से हॉसिपिटल में एडमिट हैं. इसी बीच अब एक्टर ने पिता की हेल्थ अपडेट दी है. उन्होंने बताया कि पापा जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आने वाले हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 04:29 PM (IST)
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टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम के पिता और दीपिका कक्कड़ के ससुर लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं. बिगड़ती तबियत के बीच उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. शोएब अक्सर अपने पिता की हेल्थ से जुड़े अपडेट्स फैंस को देते रहते हैं. अब हाल ही में शोएब इब्राहिम ने बतााया कि उनके पिता की तबियत में सुधार हो रहा है और वो जल्द ही घर आने वाले हैं

शोएब इब्राहिम ने दी पिता की हेल्थ अपडेट
शोएब इब्राहिम हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पिता की हेल्थ अपडेट दी. शोएब इब्राहिम ने व्लॉग में कहा, 'बस एक या दो दिन में पापा डिस्चार्ज हो जाएंगे.' शोएब इब्राहिम ने बताया कि पापा के घर आने से पहले बहुत सारी चीजें फिगर आउट करनी है.

उन्होनें कहा, 'पापा अभी नॉर्मल बेड पर नहीं लेट पाएंगे. इसलिए उनके लिए रिक्लाइनर बेड चाहिए था. क्योंकि ऐसे उन्हें खाने-पीने में प्रॉब्लम होगी. साथ ही एयर मैट्रिस की भी जरूर है. वो सब सेटअप करवा दिया है और बस एक दो दिन में पापा घर आ जाएंगे.' शोएब इब्राहिम ने बताया कि पापा को एडमिट हुए 1 महीना 5 दिन पूरे हो गए हैं

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इसी दौरान व्लॉग में शोएब की मां काफी इमोशनल होती दिखीं. उन्होंने कहा शोएब ने बहुत मेहनत की है और हिम्मत दिखाई. आगे शोएब ने कहा कि पापा ने बहुत हिम्मत दिखाई अपने आप को संभाल लिया. व्लॉग में शोएब ने अपने पापा का रूम दिखाया, जहां उन्होंने सारा सेटअप किया है. वीडियो के आखिरी में शोएब ने दीपिका को गले लगाया और कहा कि ये भी काफी अकेले रह ली है. बस दो दिन और फिर हम सब साथ में घर पर रहेंगे.

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बता दें, शोएब इब्राहिम ने हॉस्पिटल के पास ही एक फ्लैट रेंट पर ले लिया है, इस टाइम वो वहीं रह रहे हैं. क्योंकि घर से हॉस्पिटल आने- जाने में काफी प्रॉब्लम होती थी. दीपिका कक्कड़ भी अपनी तबीयत के बारे में फैंस को अपडेट देती रहती हैं. वो कैंसर ने जूझ रही हैं और अभी उनकी इम्यूनोथेरेपी चल रही है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 Jun 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim
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